Santiago Baños a Tigres: Fichajes y condiciones para el Apertura 2027

Santiago Baños lidera la búsqueda de refuerzos para Tigres con Nelson Deossa y Luis Chávez como objetivos principales para el Apertura 2027.

El mercado de fichajes del fútbol mexicano ha comenzado a tejer los primeros hilos de lo que promete ser un movimiento institucional de gran envergadura en la Liga MX. El nombre de Santiago Baños se consolida como la figura central en las negociaciones para dirigir la nueva etapa deportiva de los Tigres de la UANL, buscando devolver a la escuadra de la Sultana del Norte su competitividad internacional. Aunque la formalización del acuerdo aún no se ha hecho pública, las fuentes indican que el directivo está muy cerca de asumir la presidencia del club regiomontano.

Plan de trabajo con Nelson Deossa y Luis Chávez

Santiago Baños tiene claras sus intenciones de reforzar la plantilla con estrellas de talla internacional que puedan transformar la dinámica del equipo de inmediato. Dos de sus principales objetivos para el Apertura 2027 son Nelson Deossa y Luis Chávez, futbolistas que ya habían sido sondeados previamente por el Club América para integrarse a sus filas en la temporada actual. Esta estrategia demuestra una continuidad en la visión deportiva del directivo, quien busca piezas clave que hayan sido evaluadas en el mercado recientemente.

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La incorporación de estos mediocampistas respondería a una necesidad urgente de dar mayor calidad técnica al centro del campo de los auriazules. Baños ha identificado que la presencia de jugadores con esta trayectoria es fundamental para que los universitarios vuelvan a figurar como candidatos serios al título de la Liga MX. La selección de estos nombres no es casual, sino parte de un escaneo exhaustivo del mercado disponible para el equipo de Monterrey.

Condiciones y el reemplazo de Carlos Emilio González

El proceso de transición implica que Santiago Baños tomará el lugar de Carlos Emilio González, quien hasta ahora ha liderado la gestión deportiva de los Tigres. Solo se requiere el anuncio oficial de los auriazules para confirmar que este cambio entre las Águilas y los Felinos se hará realidad. No obstante, el directivo ha impuesto condiciones específicas para poder firmar con el club de la UANL, destacando la necesidad absoluta de contar con una cartera abierta.

Esta libertad financiera es el requisito indispensable para que Baños pueda ejecutar sus planes de contratación sin restricciones presupuestales inmediatas. La capacidad de decidir con agilidad sobre los fichajes es lo que distingue su enfoque de gestión. Sin esta garantía de recursos flexibles, el directivo no procedería con la firma, lo que subraya la importancia de las negociaciones en curso entre ambas instituciones.

Lecciones del Clausura 2026 y el Club América

La trayectoria reciente de Santiago Baños en el Club América sirve como indicador de su eficacia operativa y su capacidad de negociación. Durante este Clausura 2026, el directivo logró concretar cinco fichajes de alto impacto para el América: Santiago Bueno, Santiago Ramos-Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Miguel Borja. Estos refuerzos han caído muy bien en el nido de Coapa, fortaleciendo a los azulcremas en su búsqueda del título.

El éxito de estas contrataciones contrasta con las negociaciones fallidas de otros jugadores importantes, lo que ofrece contexto sobre las dinámicas de mercado. La historia reciente del directivo en la capital mexicana demuestra que es capaz de armar plantillas competitivas con un enfoque claro en la calidad de los jugadores. Este historial es parte de lo que hace atractiva su propuesta para la directiva de los Tigres.

Detalles de la salida de Nelson Deossa y Luis Chávez

Antes de iniciar el Apertura 2026, el Club América realizó una conferencia de prensa oficial para presentar a sus cinco refuerzos con la meta de conquistar la decimoséptima estrella en la historia del club. En dicha ocasión, Santiago Baños explicó detalladamente por qué Luis Chávez y Nelson Deossa no lograron su llegada al nido de Coapa. Estas revelaciones son clave para entender la viabilidad de su posible contratación por parte de los Tigres en el futuro.

En el caso específico de Luis Chávez, el directivo señaló que no se concretó el acuerdo con el Dinamo Moscú, lo que impidió la firma del futbolista mexicano. Por su parte, Nelson Deossa no se sumó al elenco azteca porque el Real Betis exigió un precio muy alto, muy por encima de lo que pretendía pagar el Club América. Aunque no lograron su llegada, Deossa recuperó el nivel en Europa y mantiene la titularidad con Manuel Pellegrini, lo que valida la calidad que Baños ve en él.