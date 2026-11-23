Santiago Gimenez analiza el desafío en el De Kuip. El delantero mexicano busca sumar puntos vitales en la Champions League con el Porto.

El delantero mexicano Santiago Gimenez se prepara para enfrentar a su exclub, el Feyenoord, en el Estadio De Kuip de Rotterdam. Este encuentro corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League y representa un momento crucial para el FC Porto. Gimenez, de 25 años de edad, reconoce la importancia emocional del regreso pero mantiene el foco absoluto en los resultados deportivos.

Sentimientos y Objetivos en el De Kuip

Santiago Gimenez expresó su profundo agradecimiento hacia el Feyenoord por ser la institución que le abrió las puertas de Europa. A pesar de la nostalgia por la afición y el vínculo especial que compartió con el club durante casi tres años, su prioridad actual es lograr la victoria con la camiseta del FC Porto. El atacante confirmó que desea marcar para ayudar a los Dragones a conseguir los tres puntos vitales, aunque aclaró que no celebraría un gol ante su antiguo equipo por respeto.

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Estrategia ante un Ambiente Hostil

El jugador mexicano advirtió que el ambiente en Rotterdam será extremadamente duro debido al apoyo masivo de los seguidores locales. Considera que esta hinchada se ha ganado el respeto de toda Europa por su presencia constante en el estadio. Por ello, insistió en que sus compañeros del FC Porto deben demostrar gran madurez e inteligencia táctica dentro del campo para superar la presión y cumplir con los objetivos establecidos para el partido.

Registros Oficiales con el FC Porto

Desde su llegada al club portugués, Santiago Gimenez ha sumado dos goles y una asistencia en competiciones oficiales. Sus dos anotaciones fueron de penalti en victorias sobre Casa Pia (4-1) y Académico Viseu en la Primeira Liga y Copa de la Liga. Además, registró una asistencia en la victoria por 4-1 sobre el Napoli en la Champions League, participando en un total de nueve duelos con la equipación dragoneante.