Santiago Peña acude a la Fiscalía por colapso de Ueno Bank en Paraguay

El expresidente Paraguay, Santiago Peña, se presentó ante la Fiscalía el 7 de noviembre para declarar sobre la investigación penal del colapso de Ueno Bank y su posterior destitución.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se presentó este sábado 7 de noviembre ante la Fiscalía General del Estado para responder a las preguntas de los investigadores en el marco de la causa penal abierta por el colapso financiero de Ueno Bank. Esta comparecencia marca un punto de inflexión crucial en el proceso político que culminó con su destitución mediante un juicio político por parte del Congreso Nacional. La audiencia, inicialmente programada para las 11:30 horas en un lugar distinto, fue trasladada por estrictas razones de seguridad y protocolos oficiales. Peña llegó al edificio del Ministerio Público tras pasar la noche anterior en una unidad militar, donde fue trasladado desde su residencia privada en Asunción para proteger su integridad física frente a las tensiones callejeras.

Detalles del Arribo y Medidas de Seguridad

La decisión de albergar a Santiago Peña en una instalación militar se tomó inmediatamente después de que grupos de manifestantes que exigían su encarcelamiento enfrentaran violentamente a elementos de la Policía frente a su domicilio. Este conflicto callejero obligó a las autoridades a reubicar al expresidente y a modificar el punto de encuentro con los fiscales para garantizar el orden y la seguridad de todas las partes involucradas. La orden de detención contra el exmandatario fue emitida formalmente el viernes 6 de noviembre, estableciendo previamente que debía permanecer bajo arresto domiciliario hasta su presentación oficial ante las autoridades investigadoras.

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Los Delitos Investigados y el Caso Ueno

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades graves que podrían constituir los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Estas acusaciones están directamente vinculadas a las operaciones financieras de Ueno Bank y a la supervisión que funcionarios y autoridades del Estado realizaron sobre el manejo de dicha entidad durante su existencia. El objetivo principal de la investigación es esclarecer la cadena de responsabilidad penal para determinar si hubo negligencia grave o actuación dolosa por parte de los funcionarios que participaron activamente en la regulación y el control de la entidad bancaria fallida.

Declaraciones de Carlos Carvallo y la Junta Directiva

En el mismo día de las diligencias, el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, también se presentó ante la justicia para rendir su declaración dentro de la misma investigación. Su audiencia estaba programada para las 15:30 horas, ocurriendo después de la comparecencia del expresidente civil. Al igual que Santiago Peña, Carvallo fue alcanzado por la orden de detención emitida el viernes 6 de noviembre y fue dispuesto permanecer bajo custodia policial estricta mientras se desarrollan las acciones legales del caso. Su testimonio se considera fundamental para reconstruir la línea de mando y las decisiones tomadas durante la crisis financiera.

Consecuencias Políticas y Próximos Pasos Legales

La comparecencia simultánea de ambos exfuncionarios de alto nivel forma parte de un proceso más amplio para determinar las posibles responsabilidades penales por las irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Este evento judicial ocurre en un contexto de profunda crisis institucional que ya derivó en el cambio de mandato ejecutivo. Las audiencias continuas establecen un precedente importante sobre la rendición de cuentas en las alturas del poder político y económico, marcando el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de justicia para los impactos sociales y económicos generados por el fracaso bancario.