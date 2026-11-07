Santiago Peña removido por crisis de Ueno Bank en Paraguay

El Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña tras la crisis de Ueno Bank. Millones perdieron acceso a sus fondos, generando inestabilidad política y económica en la nación.

El Senado de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña este viernes 6 de noviembre de 2026, concluyendo su mandato tras una crisis financiera sin precedentes provocada por la intervención del Banco Ueno. La votación, realizada por los 44 senadores presentes, aprobó el juicio político por mal desempeño de sus funciones, marcando el segundo retiro de un mandatario por este mecanismo desde el retorno de la democracia en 1989. Este hecho rompe la estabilidad institucional del país y genera un vacío de poder inmediato.

Causas de la crisis bancaria en Paraguay

El detonante central de la destitución fue la decisión del Banco Central de Paraguay de intervenir a Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026. Esta medida se adoptó tras detectar graves problemas de solvencia en la entidad, lo que dejó a aproximadamente 2.9 millones de clientes sin acceso temporal a sus cuentas, tarjetas de débito y ahorros personales. La entidad había experimentado un crecimiento acelerado, posicionándose como uno de los bancos más importantes del país y ampliando sus servicios a sectores poblacionales históricamente excluidos de la banca tradicional.

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La expansión de Ueno Bank estuvo respaldada por recursos públicos que superaron los 800 millones de dólares, recursos que ahora están en el centro de las investigaciones. Las autoridades aseguraron que la intervención fue necesaria para evitar un colapso mayor del sistema, aunque la pérdida de confianza de los depositantes ha sido inmediata y masiva. Los ciudadanos exigen no solo la recuperación de sus fondos, sino también castigos ejemplares para los responsables de la mala gestión.

Acusaciones políticas y vínculo con el expresidente

Los legisladores responsabilizaron a Santiago Peña de utilizar su influencia política para favorecer a la entidad financiera. Las acusaciones incluyen la autorización de préstamos irregulares a empresas vinculadas con los propietarios del banco y la aprobación de depósitos de fondos públicos por encima de los límites legales establecidos. Entre las evidencias presentadas durante el juicio, destaca un depósito específico de 355 millones de dólares proveniente del fondo estatal de pensiones, una cifra que excede ampliamente lo permitido.

Ante estas graves acusaciones, el expresidente Santiago Peña negó haber cometido cualquier tipo de irregularidad o delito. Sin embargo, la presión política se intensificó considerablemente debido al deterioro de su relación con Horacio Cartes. El expresidente y líder del Partido Colorado fue el principal respaldo político de Peña, pero ambos tenían diferencias ideológicas y de estrategia. Los vínculos del mandatario con el grupo empresarial detrás de Ueno se convirtieron en un punto de ruptura irreconciliable entre ambos líderes.

Cuando el banco fue intervenido, legisladores cercanos a Horacio Cartes decidieron respaldar abiertamente la salida del poder de Peña. Esta traición política aceleró el proceso de destitución, ya que el respaldo inicial de Cartes había sido fundamental para la llegada de Peña a la presidencia. La alineación de los legisladores opositores permitió que el juicio político avanzara rápidamente, a pesar de que Peña había presentado su renuncia el jueves anterior, la cual fue rechazada por falta de quórum en el Congreso.

Consecuencias inmediatas y nueva presidencia

Tras la destitución, la Policía detuvo a Santiago Peña en su domicilio en Asunción por orden de la Fiscalía General. Se le acusa de presunta lesión de confianza, un delito que implica la vulneración de la fe pública. El exmandatario deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta que comparezca ante la unidad de delitos económicos. Esta detención ocurre horas después del veredicto senatorial y marca un final abrupto para su administración, que estaba programada para durar hasta agosto de 2028.

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay inmediatamente después de la aprobación del juicio político. Su rol es completar el mandato restante, que finaliza en agosto de 2028. Sin embargo, la posición de Pedro Alliana es precaria, ya que también enfrenta investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank. Las autoridades mantienen una investigación activa contra 27 personas por delitos financieros conexos, incluyendo a Miguel Vázquez, fundador y exdirector ejecutivo de la entidad.

Las investigaciones fiscales se han extendido al patrimonio de los altos ejecutivos de Ueno Bank. Las autoridades han asegurado bienes de lujo vinculados a los directivos, entre los que se encuentran automóviles costosos, un yate y dos avionetas privadas. Estos activos son parte de un esfuerzo por recuperar el dinero perdido por los depositantes y el Estado. Mientras avanza el proceso judicial, la sociedad paraguaya exige transparencia y justicia, convirtiendo la caída del banco en la mayor crisis política del país en más de una década.