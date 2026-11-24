Santiago Tovar logra su cuarto título en Tractocamiones de la Súper Copa con el Shell Rimula, consolidando un récord histórico en el automovilismo mexicano tras una temporada mágica.

Santiago Tovar ha escrito una página inolvidable en la historia del automovilismo nacional al convertirse en el primer piloto tetracampeón en la categoría de Tractocamiones de la Súper Copa. Este hito deportivo se confirmó este mes cuando el conductor de 33 años de edad aseguró su cuarto trofeo al mando del vehículo número 26 del equipo Shell Rimula. La campaña, descrita por el propio atleta como mágica, superó múltiples desafíos para alcanzar la cima del podio.

Rompiendo récords con Shell Rimula

El logro de Santiago Tovar representa un precedente sin igual en la disciplina, marcando el inicio de una nueva era de dominancia en la competencia. Al finalizar la temporada, el piloto demostró una consistencia extraordinaria que le permitió consolidar su posición en lo más alto de la tabla de posiciones. La victoria final no solo coronó sus esfuerzos individuales, sino que también validó la estrategia técnica implementada por el equipo Shell Rimula a lo largo del año.

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La consecución de este cuarto campeonato en Tractocamiones de Súper Copa es el resultado de un trabajo arduo y una adaptación constante a las condiciones de pista. Tovar cruzó la meta en segundo lugar en la última carrera disputada en Puebla, un resultado suficiente para asegurar el título histórico. Este logro refuerza el prestigio del equipo y confirma la superioridad técnica de la unidad número 26 frente a sus competidores directos.

Superando el abandono en Monterrey

El recorrido hacia el tetracampeonato estuvo marcado por adversidades significativas, comenzando con un abandono en la primera carrera realizada en Monterrey. Esta situación inicial resultó ser un obstáculo considerable, ya que se trataba de una pista donde el equipo tenía grandes expectativas de victoria. El comienzo desfavorable obligó a Santiago Tovar a demostrar una resiliencia mental excepcional para no perder la concentración ni la confianza en su potencial competitivo.

A pesar de este revés inicial, el equipo logró una recuperación rápida y efectiva. Ocho días después del incidente en Monterrey, el equipo celebró un triunfo crucial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta victoria temprana fue fundamental para estabilizar la moral del piloto y permitirle darle vuelta a la página con rapidez. La capacidad de reaccionar ante el fracaso se convirtió en uno de los pilares clave para el éxito final del campeonato.

La temporada 2026 incluyó momentos de gran relevancia, como un triunfo inédito en León. Este éxito en esa ciudad específica, donde carreras anteriores habían resultado difíciles, simbolizó la transformación del rendimiento del equipo. Con un total de cinco victorias a lo largo del año, Santiago Tovar demostró que pudo dominar pistas que previamente le habían presentado desafíos técnicos y tácticos complejos.

Homenaje al ingeniero y familia

Santiago Tovar ha dedicado explícitamente este cuarto título a su padre, quien desempeña el rol crucial de ingeniero del camión que conduce. Las responsabilidades de su padre incluyen la carga, el ajuste fino y el detallado del vehículo para maximizar su velocidad en pista. Este reconocimiento público resalta la importancia de la colaboración familiar y técnica en el éxito deportivo, destacando que el apoyo detrás de escena es tan vital como la conducción.

Además de su familia directa, el piloto extiende su gratitud a toda la red de personas que lo apoyan constantemente. Tovar ha expresado que, aunque él es quien se sube al tractocamión, lleva a muchas personas en el corazón durante cada vuelta de la carrera. Este enfoque comunitario refleja una mentalidad colectiva donde el logro individual se ve como el resultado de un esfuerzo compartido y sostenido por una comunidad de fans y colaboradores.

Objetivo futuro en NASCAR México

Con el historial de cuatro campeonatos en Tractocamiones asegurado, Santiago Tovar ya tiene definida su siguiente meta competitiva. Su objetivo inmediato es conquistar la corona en el campeonato de NASCAR, una disciplina que ha perseguido durante muchos años con el equipo. Este paso representa un desafío distinto que requiere adaptación a diferentes tipos de vehículos y formatos de carrera en el contexto del automovilismo mexicano.

La aspiración del piloto es clara: ganar tanto en Tractocamiones como en NASCAR para coronarse en los dos campeonatos más importantes de México. Esta doble corona consolidaría su estatus como un atleta versátil y dominante en múltiples disciplinas del motor. El equipo ha trabajado intensamente durante la temporada, y Tovar confía en estar preparado para pelear y ganar este nuevo título en el próximo año, cerrando así un ciclo de excelencia deportiva.