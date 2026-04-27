Santos Laguna despide el Clausura 2026 con goleada histórica ante Monterrey

En un partido que marcó el cierre del torneo, Santos Laguna logró una contundente victoria 3-0 sobre Rayados de Monterrey en el Estadio TSM. Aunque los Guerreros terminaron en el último lugar de la tabla, la goleada les permitió despedirse con orgullo ante su afición. Por su parte, Monterrey cerró una decepcionante campaña fuera de la Liguilla, con serios cuestionamientos sobre su proyecto deportivo.

Santos Laguna encontró en la última fecha del Clausura 2026 una alegría que había tardado demasiado en llegar. En el Estadio TSM, los Guerreros golearon 3-0 a Rayados de Monterrey , cerraron el torneo con una de sus mejores actuaciones del semestre y, aunque no evitaron terminar en el fondo de la tabla, al menos se despidieron de su afición con una noche de autoridad en Torreón.

El equipo lagunero, que llegó a la Jornada 17 sin opciones de Liguilla y hundido en el último lugar general, mostró una versión mucho más agresiva, ordenada y contundente ante un Monterrey que volvió a quedar lejos de las expectativas. Emmanuel Echeverría abrió el marcador al minuto 43, Aldo López amplió la ventaja con una vistosa anotación al 52’ y Lucas Di Yorio sentenció el 3-0 al 72’, para firmar una goleada que encendió a la afición santista en el cierre de campaña.

Para Santos, el resultado no cambia el balance general de un torneo complicado, pero sí deja una imagen distinta en la despedida. Los Guerreros terminaron el Clausura 2026 con 12 puntos, en el último puesto de la clasificación, aunque con una victoria que puede servir como punto de partida para una reconstrucción urgente de cara al siguiente semestre. Del otro lado, la derrota lapidó una temporada para el olvido para Rayados.

Monterrey cerró con 18 unidades, fuera de la fase final y lejos del protagonismo que se esperaba de un plantel armado para competir por el título. La caída ante el sotanero no solo confirmó la eliminación, también dejó al cuadro regiomontano bajo un fuerte cuestionamiento deportivo rumbo a la planeación del próximo torneo.

El golpe fue todavía más duro porque Rayados llegó a Torreón con la obligación de cerrar con dignidad un semestre irregular, pero terminó superado en intensidad, volumen ofensivo y contundencia. Santos aprovechó los espacios, castigó los errores defensivos y convirtió el último partido de la fase regular en una exhibición que reflejó dos realidades: la despedida honrosa de los laguneros y el fracaso consumado de Monterrey.

Con este resultado, Santos Laguna baja el telón del Clausura 2026 con una goleada que no borra el mal torneo, pero sí le regala una noche de orgullo a su gente en la Comarca Lagunera. Rayados, en cambio, se va de la campaña con una de sus versiones más grises de los últimos años, obligado a revisar decisiones, plantel y proyecto deportivo antes de volver a competir en la Liga MX. 2027940





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga MX Santos Laguna Monterrey Clausura 2026 Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gonzalo Pineda revela cómo busca cambiarle la cara a Santos LagunaEl nuevo director deportivo del cuadro lagunero revela un poco de la forma en que regresará a los Guerreros a los primeros planos.

Read more »

Alerta por Gusano Barrenador en Nogales de la Región Laguna de CoahuilaLa presencia del gusano barrenador amenaza la producción de nuez en Coahuila. Se implementa un plan de acción con recursos limitados y se pide responsabilidad a los productores.

Read more »

Santos vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 17 a disputarse en el TSM Corona.

Read more »

Coahuila: Detecta CIQA puntos críticos de metales pesados en polvos urbanos de La LagunaAnálisis académico revela que crisis de arsénico no solo está en el agua, también en el aire

Read more »

Santos Laguna goleó a Monterrey y se despidió con dignidad del Clausura 2026Santos Laguna venció 3-0 a Monterrey en la última jornada del Clausura 2026, terminando en último lugar con 12 puntos pero con orgullo, mientras los Rayados cerraron en el puesto 13, su peor desempeño desde 2008.

Read more »

Santos rompe mala racha ante Monterrey se despide con victoria del Clausura 2026Sin nada que disputar, Laguneros y Rayados se despedirán del Clausura 2026 en un partido donde los locales buscarán ganar ante su gente.

Read more »