Santos Laguna Inicia Procesos Disciplinarios Contra Franco Fagúndez por Inasistencias y Viaje No Autorizado

El Club Santos Laguna anuncia la apertura de dos procesos disciplinarios contra Franco Fagúndez por inasistencias a entrenamientos, revisiones médicas y un viaje sin autorización. El club comunicará los resultados oportunamente.

El Club Santos Laguna ha anunciado la apertura de dos procesos disciplinarios contra el mediocampista uruguayo Franco Fagúndez . Esta decisión se toma a raíz de las repetidas inasistencias del jugador a los entrenamientos programados por el club, así como por un viaje realizado sin la autorización correspondiente. La noticia fue comunicada este sábado, justo antes del encuentro contra el Atlético de San Luis, a través de un comunicado oficial emitido por la institución lagunera.

En este comunicado, el club detalla las acciones legales y administrativas que se llevarán a cabo en respuesta a la conducta del futbolista. Fagúndez había sido previamente separado del primer equipo por el director técnico, Francisco Rodríguez, hace algunas semanas. La directiva del Santos Laguna, tras evaluar la situación, ha decidido tomar medidas enérgicas para hacer cumplir el contrato de trabajo y el reglamento interno del club. El comunicado especifica que los procedimientos disciplinarios se basan en las inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas obligatorias, además del viaje no autorizado, acciones que contravienen las normativas establecidas. El club se compromete a informar oportunamente sobre las conclusiones a las que se llegue tras la investigación y el proceso disciplinario, manteniendo así a la afición y a los medios de comunicación al tanto de los acontecimientos.\La situación de Franco Fagúndez en el torneo Apertura 2025 ha sido particularmente complicada, especialmente bajo la dirección de Francisco Rodríguez. El mediocampista uruguayo ha tenido una participación muy limitada en el actual torneo, acumulando tan solo ocho minutos de juego. Esta breve participación se dio durante el partido contra el Puebla, correspondiente a la jornada 3, en el Estadio Cuauhtémoc, donde ingresó como suplente. Después de ese encuentro, Fagúndez no volvió a ser convocado para jugar con el primer equipo, incluso fue enviado a participar con el equipo Sub-23 del club. Cuando se le cuestionó al entrenador Rodríguez sobre la situación del jugador, este explicó que necesitaba que Fagúndez mostrara mayor compromiso y mejor rendimiento en sus entrenamientos. Parece ser que el futbolista habría realizado un viaje sin obtener el permiso necesario por parte del club, lo que agrava aún más su situación, ya que, además de la ausencia no autorizada, se sumaron las inasistencias a los entrenamientos y otras actividades obligatorias. La directiva del Santos Laguna, ante este panorama, está analizando cuidadosamente los pasos a seguir para determinar la mejor forma de proceder ante esta situación disciplinaria, buscando aplicar las sanciones correspondientes según lo estipulado en el contrato y en las regulaciones internas.\El comunicado emitido por el club refleja la firme postura de la institución en cuanto al cumplimiento de las normativas internas y el respeto al contrato de trabajo. La directiva del Santos Laguna ha demostrado su compromiso con la disciplina y el profesionalismo, enviando un mensaje claro a todos los jugadores sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones contractuales y acatar las decisiones del cuerpo técnico. La apertura de estos dos procesos disciplinarios subraya la determinación del club por mantener un ambiente de trabajo respetuoso y productivo, donde el cumplimiento de las normas es fundamental. La afición del Santos Laguna, por su parte, espera ansiosamente el desenlace de esta situación, deseando que se tomen las decisiones más adecuadas para el bienestar del equipo y el cumplimiento de los objetivos deportivos. La transparencia y la comunicación abierta que el club ha mantenido a lo largo de este proceso son cruciales para preservar la confianza de los seguidores y garantizar que se mantenga un ambiente de trabajo saludable y profesional dentro de la institución. El futuro de Franco Fagúndez en el equipo dependerá en gran medida de las conclusiones que se obtengan de los procesos disciplinarios, y la afición estará atenta a las decisiones que se tomen para el bien del club





