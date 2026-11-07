Santos Laguna vence a Atlante y asegura su lugar en la liguilla del fútbol mexicano

Santos Laguna derrotó 0-2 a Atlante en el Estadio Banorte con goles de Tahiel Jiménez y Esteban Lozano, certificando su pase a la liguilla.

Santos Laguna consolidó su posición en la competencia al imponerse por un marcador de 0-2 ante Atlante en el Estadio Banorte, un triunfo que los coloca firmemente en el quinto lugar de la tabla general y los acerca a la clasificación directa a la liguilla. Este resultado destaca como un paso crucial para Los Guerreros, quienes necesitaban los tres puntos para asegurar su participación en los playoffs y cerrar con broche de oro una etapa competitiva donde demostraron solidez defensiva y efectividad ofensiva en momentos clave.

Detalles del Enfrentamiento y Goles

El partido comenzó con alta tensión y un cambio drástico en el minuto 15, cuando Aaron Quirós recibió una tarjeta amarilla por una entrada dura sobre Esteban Lozano, la cual se transformó en roja tras la revisión del VAR por parte del árbitro Marco Antonio Ortiz, quien determinó que el jugador cortaba una clara ocasión de gol. Santos Laguna también enfrentó un susto en el primer tiempo cuando Jonathan Pérez anotó, pero el gol fue anulado por fuera de juego, dejando el marcador en cero al descanso.

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El arquero Carlos Acevedo fue la figura indiscutible del primer tiempo al realizar cuatro atajadas decisivas que evitaron el empate, manteniendo a su equipo vivo en la contienda. La tranquilidad se rompió en el complemento al minuto 67, cuando Ezequiel Bullaude distribuyó un pase preciso para que Tahiel Jiménez anotara con su pierna izquierda, abriendo el marcador ante la celebración de la afición lagunera presente en la capital.

El cierre definitivo llegó diez minutos después, en el minuto 77, cuando Esteban Lozano recibió el balón y convirtió de derecha para sellar el 0-2, permitiendo que los albiverdes celebraran frente a su grupo de seguidores que los acompañó lejos de casa para asegurar esta victoria vital.

Posiciones de los Actores y Contexto

Para el técnico Miguel Herrera, el resultado representa una despedida exitosa en su último partido como entrenador, logrando el objetivo principal de garantizar la continuidad del equipo en la competencia. Por su parte, Atlante, dirigido por Luis Enrique de la Torre, cerró su temporada sin opciones de clasificación, con la intención de despedirse con dignidad en el Coloso de Santa Úrsula ante su público local, aunque el plan inicial de ganar se desvaneció rápidamente tras la reducción de efectividad.

La dinámica del encuentro estuvo marcada por la intensidad física, evidenciada en la expulsión temprana que obligó a los visitantes a ajustar su esquema táctico. A pesar de la superioridad numérica temporal de Atlante, la disciplina defensiva de Santos Laguna y la calidad de sus jugadores clave en los minutos finales fueron determinantes para invertir la presión y convertir la oportunidad en tres puntos valiosos que impactan directamente en la tabla de posiciones.

Impacto en la Liguilla y Próximos Pasos

Con esta victoria, Santos Laguna se asegura al menos el quinto lugar, lo que les permite buscar la clasificación directa a semifinales cuando se enfrenten a León en el Estadio Corona. Este enfrentamiento se convierte en el escenario definitivo para que Los Guerreros amarren su boleto a la liguilla, manteniendo la presión sobre sus competidores y buscando el mejor posicionamiento posible para tener ventaja de localía en las rondas subsiguientes.

Atlante, en cambio, finalizará su torneo con una visita a Xolos de Tijuana, donde no tendrán nada más que jugar y deberán enfocarse en cerrar la campaña con un buen desempeño individual. En otros partidos relevantes, Necaxa venció 1-0 a Xolos de Tijuana con un gol de volea de Danny Leyva, y Atlético San Luis perdió ante Juárez tras un penal convertido por Óscar Estupiñán en el minuto 85, un incidente que ocurrió después de un apagón de 15 minutos en el estadio.