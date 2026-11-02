Santos Laguna vence a Necaxa 1-0 y clasifica a la Liguilla de Liga MX 2026

Santos Laguna venció 1-0 a Necaxa con gol en propia puerta. El equipo albiverde entra a zona de Liguilla en el Apertura 2026 mientras Necaxa cae.

Santos Laguna aseguró su clasificación a la Liguilla de la Liga MX al derrotar 1-0 a Club Necaxa en el Estadio Corona de Torreón. Este resultado, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026, permitió a los albiverdes saltar a puestos de privilegio en la tabla general. La victoria puso fin a una racha negativa prolongada y consolidó la permanencia del cuadro lagunero en la lucha por el título.

El gol decisivo y los errores defensivos

El partido comenzó con Necaxa buscando la victoria para salir de los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, los Guerreros de Acapulco no se sintieron cómodos en su propia cancha. El primer tiempo estuvo marcado por una gran actuación de los porteros, quienes impidieron que el marcador se abriera tempranamente. Las defensas se ubicaron bien y redujeron las oportunidades de gol para ambos equipos.

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El momento decisivo llegó cuando Matías Espíndola, defensa de Necaxa, desvió un disparo hacia su propia portería. El balón entró tras rebotar en la rodilla del zaguero, sellando el 1-0 definitivo para Santos. Este error defensivo fue clave para cambiar el rumbo de un encuentro que parecía equilibrado en sus inicios.

Desempeño ofensivo y oportunidades perdidas

Antes del gol en propia puerta, Santos tuvo varias ocasiones claras de anotar. Juan Valencia impactó el poste en una jugada prometedora, pero falló en el remate final. Villalba, con una jugada individual, también tuvo oportunidades que fueron desviadas por la defensa rival. A pesar de la presión, los rayos no pudieron convertir hasta el deslucido momento defensivo de Necaxa.

Por su parte, Necaxa intentó reaccionar mediante contraataques y lanzamientos desde distancia. Owen tuvo una jugada peligrosa por la izquierda, pero una pierna rival evitó el envío. Tahiel Jiménez, arquero santista, mostró solidez en varias ocasiones críticas. Su buen manejo del área le permitió mantener la portería invicta durante la mayor parte del partido.

Impacto en la tabla y próximos compromisos

Con este triunfo, Santos Laguna suma siete victorias, un empate y siete derrotas. Este balance le permite asegurar su participación en la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Por el contrario, Necaxa registró su novena derrota, manteniendo solo dos triunfos y cuatro empates. El equipo rayado cuenta con diez puntos y permanece en el penúltimo lugar, sin posibilidades reales de clasificación.

La última jornada del Apertura 2026 será decisiva para ambos clubes. Santos Laguna visitará a los Potros de Hierro del Atlante en la capital del país. Por otro lado, Necaxa recibirá a los Xolos de Tijuana en busca de un resultado que alivie la presión. El árbitro central del encuentro fue Daniel Quintero, quien dirigió un partido con altas temperaturas en Torreón.

El clima en el estadio favoreció la intensidad del juego, con una temperatura aproximada de 30 grados centígrados y poca nubosidad. La transmisión se llevó a cabo por ViX en México y por TUDN en Estados Unidos. Este resultado cierra un ciclo de incertidumbre para Necaxa y abre las puertas de la clasificación para Santos Laguna, quien ahora mira hacia su último partido con confianza.