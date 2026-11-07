Santos vence 2-0 al Atlante y se acerca a la Liguilla

Santos Laguna venció 2-0 al Atlante con goles de Jiménez y Lozano, asegurando su octava victoria en nueve partidos y casi garantizando su puesto en la Liguilla del Apertura 2026.

El equipo de Santos Laguna dio un paso decisivo hacia la clasificación a la fase final del torneo al imponerse por un contundente marcador de 2-0 ante Atlante en el Estadio Banorte. Este triunfo otorgó a los Guerreros su octava victoria en sus últimos nueve encuentros, posicionándolos en la quinta ubicación de la tabla con 25 puntos y dejando casi asegurado su lugar entre los ocho mejores del Apertura 2026.

Goles de Jiménez y Lozano definen el triunfo

Los goles que sellaron la victoria llegaron en la segunda mitad del partido. Tahiel Jiménez abrió el marcador al minuto 66, tras encontrar el balón dentro del área y definir de forma cruzada. Diez minutos después, Esteban Lozano sentenció el encuentro con un disparo potente que consolidó el 2-0 definitivo, cerrando las esperanzas de remontada de los Potros de Hierro.

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La actuación clave del portero Carlos Acevedo

Carlos Acevedo fue fundamental para mantener el arco invicto durante todo el partido. El portero de Santos realizó intervenciones decisivas, incluyendo una parada espectacular ante un disparo a quemarropa de Martín Sarrafiore en el tiempo agregado de la primera mitad. Su consistencia fue clave para contener las amenazas ofensivas del rival.

Expulsión de Quirós complicó al Atlante

El partido se tornó más difícil para Atlante cuando Aaron Quirós fue expulsado al minuto 15, después de derribar a Esteban Lozano cuando se dirigía solo hacia el arco. Esta sanción obligó al equipo a jugar con diez hombres, aunque lograron generar peligro ocasionalmente mediante la presión de jugadores como Mudo Aguirre y Martín Sarrafiore.

Perspectivas para el cierre de la temporada

Santos cerrará la Fase Regular del torneo como local enfrentando al Club León el próximo 21 de noviembre, donde buscarán extender su racha positiva con su noveno triunfo en los últimos diez juegos. Por su parte, Atlante se despedirá de la competencia en el estadio de Tijuana el viernes 20 de noviembre, finalizando así su participación en el Apertura 2026.