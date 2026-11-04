Santuarios de Mariposa Monarca abren en noviembre con costos y fechas oficiales

La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca abre sus seis santuarios el 20 de noviembre. Conoce los precios, ubicaciones en Michoacán y Estado de México.

La Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad desde 2008, se prepara para recibir a una migración masiva que incluye aproximadamente 200 millones de insectos anuales. Este ecosistema vital, ubicado entre los estados de Michoacán y el Estado de México, constituye uno de los principales atractivos naturales del país al albergar bosques de oyamel donde las mariposas procedentes de Canadá y Estados Unidos anidan durante su ciclo invernal.

Fechas oficiales y apertura de santuarios

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirmaron mediante sus canales digitales que la temporada oficial comenzará el viernes 20 de noviembre. Esta fecha marca el inicio de las operaciones turísticas en las zonas designadas, permitiendo a los visitantes acceder a los bosques bajo estrictos protocolos de conservación establecidos por las autoridades federales encargadas de la protección ambiental.

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Aunque no existe un calendario fijo para el cierre debido a la variabilidad climática, se estima que la temporada concluirá a mediados de marzo de 2027. Las autoridades han aclarado que el término depende exclusivamente de las condiciones naturales del entorno, lo que requiere flexibilidad en la gestión de la visita para garantizar la supervivencia de la especie sin interferir con sus procesos biológicos esenciales.

Ubicación estratégica de los seis santuarios

Michoacán concentra tres de los seis santuarios disponibles, todos situados a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar y accesibles desde el pueblo mágico de Angangueo. El Santuario El Rosario representa la zona más extensa, ubicada a solo 20 minutos del centro poblacional, mientras que Sierra Chincua se encuentra en la frontera con el Estado de México a 25 minutos de Angangueo. Por otro lado, Senguio es el más pequeño y remoto, situado al norte de la reserva con una distancia de una hora desde Angangueo.

El Estado de México administra los otros tres santuarios, caracterizados por ser más pequeños y rústicos. Piedra Herrada destaca como la opción más popular y grande del estado, a 45 minutos del pueblo mágico de Valle de Bravo. El Capulín limita directamente con Michoacán y está a una hora de Valle de Bravo, mientras que La Mesa es el más cercano a la zona núcleo de anidamiento, accesible en una hora desde los pueblos mágicos de El Oro y Tlalpujahua.

Estructura de costos y restricciones de acceso

Los precios de entrada están estructurados para facilitar el acceso familiar manteniendo fondos para la conservación. Para los santuarios El Rosario, Sierra Chincua, Senguio y La Mesa, el costo es de 150 pesos mexicanos para mayores de 12 años y 100 pesos para niños de 6 a 12 años. Los menores de 5 años tienen ingreso gratuito, una medida que busca incentivar la educación ambiental desde la primera infancia sin generar barreras económicas significativas.

No obstante, la disponibilidad de información varía según la ubicación específica. Mientras que SEMARNAT y CONANP han confirmado explícitamente la apertura de El Rosario, Sierra Chincua, Senguio y La Mesa, no se ha compartido información oficial reciente sobre la apertura de Piedra Herrada y El Capulín. Los visitantes deben verificar las condiciones específicas de cada zona antes de planificar sus itinerarios, ya que algunas áreas podrían tener restricciones operativas diferentes o mantenerse cerradas temporalmente.