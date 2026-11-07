SAPS presenta Ciclo Cuerpo Climático con diálogo entre Siqueiros y arte contemporáneo

La Galería de Arte Público Siqueiros inaugura el programa Cuerpo Climático 2026-2027 con tres exposiciones que conectan el legado de Siqueiros con la identidad y el territorio.

La Galería de Arte Público Siqueiros ( SAPS) ha anunciado la presentación de un nuevo ciclo de exposiciones centrado en la línea de investigación curatorial Cuerpo Climático, un marco conceptual que definirá su programa para el periodo 2026-2027. Esta iniciativa busca abrir nuevas preguntas y ampliar las perspectivas del espectador a lo largo del ciclo, utilizando la obra de David Alfaro Siqueiros como punto de partida fundamental para dialogar con las interrogantes del arte contemporáneo.

Diálogo entre legado y contemporaneidad

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, señaló que la Sala de Arte Público Siqueiros reúne tres exposiciones distintas para poner en diálogo el legado de Siqueiros con las cuestiones actuales sobre el cuerpo, la identidad y el tiempo. Esta convivencia de miradas convierte al espacio público en un lugar de intercambio donde diversos públicos pueden acercarse al arte desde múltiples perspectivas. El nuevo ciclo reúne proyectos que abordan distintas formas de relación entre el cuerpo, la identidad, la materia y el territorio, estableciendo diálogos con la obra del maestro y las prácticas de artistas actuales.

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Relectura del imperialismo y lo mexicano

En el Vestíbulo se presenta la exposición Siqueiros Situado, curada por Rodrigo Torres, que constituye la segunda entrega de una serie de exposiciones de pequeño formato concebidas como gabinetes documentales. Esta muestra está vinculada con el proyecto de organización, clasificación y registro del Fondo David Alfaro Siqueiros. La propuesta parte de una relectura del texto Diego Rivera, pintor Mexican Curious, escrito por Siqueiros durante su autoexilio en Taxco en 1931, para revisar las relaciones entre imperialismo, turismo y consumo de lo mexicano. La exposición incluye la obra El Danzante, realizada durante su reclusión en Lecumberri, un archivo fotográfico de danzantes de la década de 1960 y obras de Edgar Orlaineta y Marco Rountree.

Identidad y spectacle en Cristóbal Gracia

En el Cubo se presenta Paladio | Palladium - Azteca de plata | Aztec of silver, de Cristóbal Gracia, un proyecto específico para este espacio curado por Paola Santos Coy. La propuesta articula video, intervenciones murales, objetos escultóricos y material de archivo a partir de la figura del Azteca de Plata, quien a principios de este siglo protagonizaba un espectáculo nocturno en la discoteca Palladium de Acapulco. Este personaje, caracterizado como un guerrero prehispánico de piel plateada, conjugaba referencias a un pasado idealizado con imaginarios de la ciencia ficción, los videojuegos y el cómic. Gracia examina los mecanismos mediante los cuales se construyen y transforman los relatos de identidad, incorporando una investigación realizada en el Centro de Investigación y Documentación Siqueiros (CIDS).

Reflexión geológica y temporal

En la Galería se presenta la exposición Tiempo Geológico, que propone un diálogo intergeneracional entre tres obras de David Alfaro Siqueiros: Formas turgentes (1946), Pedregal (1946) y Barrancas. Paisaje veracruzano (1947), junto con documentos del CIDS y obras de artistas contemporáneos como Adeline de Monseignat, Blanca González, Elena Damiani, Graciela Iturbide, Irene Kopelman, Marina Núñez del Prado, María Naidich, Paula Cortazar, Perla Krauze y Renata Del Riego. Curada por Paola Santos Coy, Rodrigo Torres y Violeta Celis, la exposición aborda lo pétreo, el territorio y las distintas escalas de temporalidad inscritas en la materia, explorando la montaña, el subsuelo y el fondo marino como territorios en transformación.