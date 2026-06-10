Sarah Jessica Parker redefine el estilo boho en el Festival de Cine de Tribeca 2026

La actriz y productora Sarah Jessica Parker, famosa por su papel en Sex and the City, sorprende en el Festival de Cine de Tribeca con una interpretación moderna del estilo boho, alejándose de los excesos de su personaje Carrie Bradshaw para abrazar un minimalismo sofisticado.

En el Festival de Cine de Tribeca 2026 , la actriz Sarah Jessica Parker , conocida por su icónico papel como Carrie Bradshaw en Sex and the City, hace una aparición que demuestra por qué sigue siendo un referente de moda.

Lejos de los looks exagerados o los vestidos con estampados de periódico que popularizó en la serie, esta vez opta por una prenda más cotidiana pero igual de impactante: una blusa boho de Dôen en color blanco roto, con paneles de encaje y cintas negras de alto contraste en el cuello y mangas. La semitransparencia del tejido y el encaje decorativo dejan ver detalles de la lencería, un guiño a la sensualidad sofisticada que caracteriza su estilo.

Como productora de la película que presenta en el festival, su elección no solo es personal sino también una declaración de intenciones: el boho, reinterpretado por diseñadores como Chemena Kamali en Chloé, ha llegado para quedarse. Mientras su personaje Carrie Bradshaw solía combinar el boho con jeans capri, tacones de malla, pañuelos de seda y collares de tenis, Sarah Jessica Parker actualiza el look hacia un minimalismo más sereno.

En lugar de los jeans lavados a la piedra, elige un pantalón crudo de corte holgado, recortado en el tobillo, que resta informalidad sin perder la esencia bohemia. Este gesto muestra cómo evoluciona su estilo personal, pero sin abandonar el atrevimiento y el conocimiento estilístico que la convirtieron en un ícono.

Su capacidad para adaptar tendencias a su propia voz sigue intacta, demostrando que el legado de Carrie Bradshaw vive en sus elecciones reales, incluso años después de que la serie terminara





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