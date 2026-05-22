Saraperos de Saltillo ganan la serie del Clásico del Norte

Los Saraperos de Saltillo se quedaron con la serie del Clásico del Norte tras derrotar 6-2 a los Sultanes de Monterrey en el tercer y decisivo encuentro disputado en el Estadio Francisco I. Madero.

Los Saraperos de Saltillo se quedaron con la serie del Clásico del Norte tras derrotar 6-2 a los Sultanes de Monterrey en el tercer y decisivo encuentro disputado en el Estadio Francisco I. Madero .

Después de caer por blanqueada un día antes, Saltillo respondió con una ofensiva oportuna y una sólida actuación monticular de Zach Mort, quien firmó una de sus mejores aperturas de la campaña frente a una ofensiva regiomontana que había tomado confianza tras igualar la serie. La ofensiva local comenzó agresiva desde las primeras entradas, con Óscar Colás abriendo el ataque con un doblete por reglas de terreno y Ramón Ríos respondiendo con otro batazo de dos estaciones para mandar la primera carrera al plato.

Posteriormente, Fernando Villegas conectó sencillo productor que amplió la ventaja a 2-0, aunque la entrada terminó con una doble matanza de José Lizárraga. Mientras tanto, Zach Mort encontró ritmo desde el montículo, retirando a Gustavo Núñez con ponche para abrir el juego y logró contener a Monterrey durante las primeras dos entradas, pese a permitir algunos imparables aislados.

Sin embargo, Sultanes reaccionó en la tercera alta, con Josh Lester recibiendo pasaporte y posteriormente Wilson García conectó sencillo productor que empató el encuentro 2-2. La jugada se complicó para Saltillo debido a un error defensivo en el jardín derecho de Fernando Villegas, situación que permitió que Monterrey colocara corredores en posición de anotar. A pesar de ello, Mort evitó un daño mayor al retirar a Sócrates Brito para terminar la amenaza.

La respuesta de Saraperos llegó de inmediato y fue definitiva. En la cuarta baja, Ramón Ríos y Fernando Villegas negociaron bases por bolas para iniciar el ataque, y José Lizárraga avanzó a los corredores con toque de sacrificio. Después Drew Stankiewicz produjo con elevado de sacrificio para devolverle la ventaja a la Nave Verde. Con dos outs, la ofensiva explotó, con Cole Roederer recibiendo pelotazo y Thairo Estrada pegó sencillo productor que impulsó una carrera más.

Después apareció el recién llegado Danny Ortiz, quien conectó imparable al jardín izquierdo con el que entraron dos anotaciones adicionales aprovechando además un error defensivo de Raimel Tapia. Ese ataque permitió a Saltillo despegarse 6-2 y tomar control total del encuentro. Mort trabajó cinco entradas completas antes de dejar su lugar al bullpen.

El abridor logró recomponer el camino después de la tercera entrada y terminó limitando a Monterrey a solo dos carreras, manteniendo a raya a bateadores importantes como Víctor Mendoza, Josh Lester y Sócrates Brito. El relevo también respondió, con Daniel Juárez, Enderson Franco, Luis Frías y Jesús Cruz se combinaron para colgar ceros en las últimas cuatro entradas y evitar cualquier intento de reacción regiomontana.

Jesús Cruz fue el encargado de cerrar el encuentro en la novena entrada, retirando a Sócrates Brito e Ismael Alcántara por la vía del ponche y dominó a Carlos Soto con rodado para asegurar el triunfo y concretar la serie para Saraperos





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