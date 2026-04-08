Saraperos de Saltillo Vencen a Sultanes de Monterrey en Juego de Pretemporada con Festival de Jonrones

En un emocionante encuentro de pretemporada, los Saraperos de Saltillo se impusieron a los Sultanes de Monterrey con un marcador de 11-5, destacando el desempeño de Christian Villanueva y una lluvia de cuadrangulares en el Estadio Francisco I Madero.

En un emocionante encuentro de pretemporada que vio cinco cuadrangulares en total, los Saraperos de Saltillo lograron una contundente victoria de 11-5 sobre los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco I Madero , ubicado en la capital de Coahuila. El partido, que sirvió como preparación para la temporada regular, ofreció un espectáculo lleno de batazos y emociones para los aficionados presentes.

Por parte del equipo local, el jugador Christian Villanueva se erigió como la figura del encuentro, impulsando un total de cuatro carreras y anotando tres, gracias a un desempeño destacado que incluyó un doble, un cuadrangular y dos bases por bolas. La ofensiva de los Saraperos demostró su poderío desde las primeras entradas, estableciendo una ventaja que supieron mantener a lo largo del juego. Por otro lado, los Sultanes de Monterrey también exhibieron su capacidad ofensiva, con cuadrangulares conectados por Javier Salazar, Víctor Hugo Mendoza y Josh Lester, aunque no fue suficiente para contrarrestar el ataque de los Saraperos.\El juego se caracterizó por una serie de altibajos en el marcador, con ambos equipos intercambiando anotaciones y mostrando su determinación en cada turno al bate. El equipo regiomontano tomó la delantera inicialmente con una carrera en la primera entrada, gracias a un imparable productor de Wilson García. Sin embargo, los Saraperos respondieron de manera inmediata, fabricando tres carreras en el cierre del primer capítulo, aprovechando el descontrol del lanzador abridor de los Sultanes. La pizarra se mantuvo competitiva durante las siguientes entradas, con los Sultanes empatando el marcador en el segundo episodio y tomando brevemente la delantera en la tercera. Pero la ofensiva de Saltillo, liderada por Villanueva y otros jugadores clave, supo reaccionar y recuperar el control del juego. La ventaja de los Saraperos se incrementó gradualmente a medida que avanzaba el partido, con jonrones y batazos oportunos que ampliaron la diferencia en el marcador.\Finalmente, la victoria fue para los Saraperos de Saltillo, quienes demostraron su solidez en el terreno de juego y su capacidad para capitalizar las oportunidades. El pitcher ganador del encuentro fue el brasileño Eric Pardinho, mientras que Alonso Becerra, lanzador zurdo de los Sultanes, sufrió la derrota en labor de relevo. El juego, que fue a beneficio del DIF de Ramos Arizpe, sirvió como una valiosa prueba para ambos equipos en su preparación para la temporada regular. Para los Saraperos, este fue su séptimo partido de pretemporada, mientras que para los Sultanes fue el ensayo número 14 en el Spring Training. La pretemporada de los Sultanes continuará al día siguiente contra los Acereros de Monclova, con el último partido de preparación en el Walmart Park y entrada gratuita, brindando a los aficionados otra oportunidad de disfrutar del béisbol antes del inicio de la temporada oficial





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