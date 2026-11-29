La cantante Sasha Sokol critica la narrativa de la serie Timbiriche en ViX, señalando que se culpabiliza a una menor por una relación con un adulto, violando fallos judiciales previos.

La cantante y actriz Sasha Sokol ha emitido una enérgica repudiación pública contra la plataforma de streaming ViX por la forma en que se representa su vida en la nueva serie dramática Timbiriche. La artista cuestiona frontalmente los materiales promocionales difundidos por la plataforma, donde se insinúa que ella, cuando contaba con 14 años de edad, fue la seductora de un hombre adulto de 39 años. Esta acusación se produce en medio de un contexto legal ya resuelto que establece la responsabilidad exclusiva del adulto en la relación.

Narrativa de Seducción y Falta de Sensibilidad

Sokol argumenta que la producción intenta imponer una narrativa falsa que minimiza la conducta depredadora de Luis de Llano y coloca la culpa sobre una menor de edad. En sus declaraciones, la cantante señala que es absurdo preguntarse por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14, ya que la dinámica de poder y la búsqueda de involucrarse con un menor suelen ocurrir a espaldas de los padres. Este proceso implica secretos, manipulación y presión para ocultar lo que sucede, aspectos que deberían ser el foco de la preocupación pública.

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La exintegrante de Timbiriche afirma que la serie busca transformar su historia personal en un producto comercial y su vida en un espectáculo innecesario. Considera que al hacerlo, la empresa exhibe sus propios valores, revelando una falta de sensibilidad y un desprecio por las víctimas de abuso. Sokol insiste en que la responsabilidad de un adulto nunca debe distorsionarse bajo la supuesta excusa de una seducción protagonizada por un niño o una niña, independientemente de los títulos que se utilicen en el guion.

Resolución Judicial y Falta de Cumplimiento Legal

La cantante subraya que esta situación dejó de ser su versión personal de los hechos hace mucho tiempo, ya que acudió a la justicia y las resoluciones judiciales fallaron a su favor. El litigio entre ambas partes se originó en 2022, después de que Luis de Llano hablara públicamente sobre la relación que mantuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él 40 años de edad. En 2023, una jueza falló a favor de la cantante condenando al productor por daño moral.

A pesar de la sentencia, Luis de Llano incumplió las obligaciones legales, lo que derivó en su arresto en Ciudad de México por no publicar la disculpa ordenada. El productor permaneció cerca de 24 horas en un centro de reclusión temporal antes de ser liberado el pasado 3 de septiembre, tras la ejecución de dos órdenes de arresto de 15 horas cada una relacionadas con la falta de publicación de la disculpa y de una síntesis de la sentencia. Además, en el pasado, el productor admitió en una grabación que sus declaraciones previas eran inexactas y ofreció una disculpa que Sokol consideró incompleta respecto a las ordenes judiciales.

Imprescriptibilidad y Fallo de la Suprema Corte

El caso alcanzó su cima legal en junio de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el amparo promovido por el productor, dejando firme la resolución judicial. Este fallo de alto nivel establece un precedente crucial al declarar que las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida durante la infancia y adolescencia son imprescriptibles. Esta decisión legal valida las posiciones de Sokol y confirma que los derechos de las víctimas no expiran con el paso del tiempo.

La cantante denuncia que escudarse en la palabra ficción no les permite distorsionar una realidad que ya fue examinada y sentenciada por la justicia. Considera vergonzoso que una empresa en cuyo entorno ocurrieron estos hechos pretenda convertirlos en entretenimiento. Al finalizar su comunicado, Sokol recuerda que la leyenda al final de cada capítulo no los exime de la responsabilidad por cómo decidieron contar su historia y por las graves ofensas que esto representa para las víctimas y su legado legal.