Sasha Sokol denuncia incumplimiento de sentencia contra Luis de Llano por SCJN

Sasha Sokol y su equipo legal denuncian que Luis de Llano no cumple la sentencia firme de la SCJN. La artista exige el texto exacto de la disculpa ordenada judicialmente por daños morales.

La cantante Sasha Sokol ha emitido una respuesta pública este viernes 6 de noviembre de 2026, rechazando explícitamente la versión de disculpa que el productor Luis de Llano difundió a través de sus redes sociales. Esta decisión judicial fue ordenada como parte de la condena por daño moral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme en junio de 2025, tras un litigio que se extendió por varios años. La artista sostiene que el video publicado por De Llano no responde a los términos exactos ni a la intención legal que el tribunal estableció para reparar el daño causado.

Rechazo al texto de la disculpa de Luis de Llano

La representación legal de Sasha Sokol acusó directamente a Luis de Llano de burlar la justicia y de intentar confundir a la sociedad mexicana con su reciente comunicado. A pesar de que el mensaje se viralizó en el perfil dedicado al cumplimiento de la sentencia, la defensa de la cantante insiste en que el contenido evade laacknowledgement de la posición de poder que De Llano ejerció en la década de los ochenta. En aquel entonces, Sokol tenía 14 años de edad y carecía de la madurez necesaria para otorgar un consentimiento libre y sin manipulación alguna ante un adulto establecido.

Also read Sasha Sokol rechaza las disculpas públicas de Luis de Llano y amenaza con acción penal

Diferencias entre la sentencia y la publicación

La acusación central radica en que la disculpa publicada el 2 de noviembre de 2026 sustituye el reconocimiento de la responsabilidad civil por un lenguaje que presenta el caso como una relación entre iguales. La sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la responsabilidad de Luis de Llano y lo condenó, entre otras obligaciones, a ofrecer una disculpa pública específica. El Juzgado aprobó previamente el texto preciso que él debía leer, pero la defensa afirma que De Llano modificó el fondo de la obligación, ignorando la decisión cosa juzgada que estableció los términos legales.

Violación del procedimiento de revisión judicial

Además del contenido, se señala un grave incumplimiento del procedimiento judicial establecido para evitar una nueva revictimización. La jueza ordenó que Luis de Llano entregara la grabación al Juzgado primero, permitiendo que Sasha Sokol la revisara antes de cualquier difusión pública. Sin embargo, el productor ignoró este protocolo, publicando el video sin la autorización correspondiente y desobedeciendo reiteradamente las órdenes judiciales. Este acto se suma a otras medidas de apremio, incluyendo multas y el arresto que le fue aplicado el 2 de septiembre de 2026.

Próximos pasos y exigencias legales

La defensa de la artista anunció que exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá todas las acciones legales que correspondan. La meta es garantizar que Luis de Llano asuma finalmente la responsabilidad de sus actos y cumpla con lo que ya fue ordenado por las autoridades. La disculpa pública no es una concesión personal del productor, sino un derecho reconocido de Sasha Sokol que debe ejercerse en los términos exactos dictados por los tribunales mexicanos. La lucha continúa hasta que se cumpla la sentencia sin dilaciones ni modificaciones unilaterales.