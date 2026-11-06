Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano Macedo por incumplir sentencia judicial

Sasha Sokol considera que el video de disculpa de Luis de Llano Macedo omite los puntos clave de la sentencia judicial y anuncia medidas legales adicionales en su caso.

La cantante Sasha Sokol ha rechazado formalmente la disculpa pública difundida por el productor Luis de Llano Macedo a través de un video en redes sociales. La exintegrante del grupo Timbiriche acusó al productor de incurrir en un nuevo incumplimiento de la sentencia judicial por daño moral, señalando que el mensaje no reconoce los puntos fundamentales establecidos por la autoridad.

Rechazo a la disculpa del productor

Sokol afirmó en sus redes sociales que la grabación no corresponde a la disculpa ordenada por el tribunal, cuyo texto quedó firme desde enero de este año. La intérprete sostuvo que el mensaje no reconoce expresamente que ella tenía 14 años y no podía consentir una relación con un adulto que ejercía una posición de poder sobre ella. Además, aclaró que los padres de la cantante no fueron cómplices de dicha relación, aspectos que consideran centrales en la resolución judicial.

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La artista explicó que la disculpa debida debe reconocer que actuó desde una posición de poder y que los hechos juzgados causaron un impacto profundo en su esfera personal. Según su postura, el video publicado por Luis de Llano Macedo no contiene ninguno de estos elementos esenciales. Por ello, consideró que el productor ha incurrido en un nuevo incumplimiento al no seguir los términos exactos establecidos por la justicia.

Detalles de la sentencia civil

En mayo de 2023, un juez civil condenó a Luis de Llano Macedo por daño moral. La sentencia ordenó al productor ofrecer una disculpa pública y abstenerse de hablar de la cantante en cualquier otro contexto. La orden judicial era específica sobre el texto que debía publicarse, dejando poco margen para interpretaciones por parte del demandado.

Sokol recordó que la disculpa debe reconocer que a sus 14 años no podía consentir la relación. Además, debe aclarar que sus padres no fueron cómplices. La artista enfatizó que nada de esto aparece en el video publicado por el productor, lo que ha generado su rechazo inmediato. La situación destaca la importancia de cumplir estrictamente con las sentencias judiciales en casos de este tipo.

Nuevas acciones legales y alianzas

Ante la situación, Sasha Sokol anunció que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo de abogados en materia penal. Esta decisión llega después de casi cinco años de litigio por la vía civil. La cantante consideró que las acciones de Luis de Llano Macedo justifican un cambio en la estrategia legal para proteger sus derechos e integridad.

Sokol concluyó su mensaje con una frase contundente: "Luis de Ya No". Esta declaración resume su posición frente al productor y su negativa a aceptar una disculpa que considera insuficiente e inexacta. La artista busca claridad y justicia a través de los canales legales disponibles, sin dejar lugar a malentendidos.

Contexto con la bioserie de Timbiriche

La postura de Sasha Sokol se suma a un pronunciamiento realizado el 3 de noviembre junto con Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra. Este grupo cuestionó la manera en que la bioserie de Timbiriche, producida por ViX, abordó la historia de la agrupación. También se refirieron al episodio de abuso que vivió la cantante con el productor.

Los miembros de Timbiriche argumentaron que la serie no era sobre Timbiriche en sí misma, sino que se centró en un episodio doloroso de forma irresponsable. Consideraron que la producción eligió distorsionar lo que vivieron juntos para concentrarse en ese único aspecto, desaprovechando una historia extraordinaria llena de música y recuerdos. Esta crítica refuerza la postura de Sokol sobre el manejo de su narrativa personal.

En su grabación, Luis de Llano Macedo reconoció su responsabilidad civil por daño moral derivada del vínculo que ambos sostuvieron durante los años ochenta. Hizo una solicitud de perdón público a Sasha Sokol Cuillery, admitiendo que sus declaraciones durante una entrevista concedida a Yordi Rosado, el 6 de marzo de 2022, fueron desafortunadas e inexactas. También señaló que un comunicado publicado semanas después minimizó el impacto de los hechos juzgados.

A pesar de estos reconocimientos, Sasha Sokol mantiene que el texto de la disculpa no cumple con lo ordenado por la autoridad judicial. La situación continúa generando debate sobre las responsabilidades legales y éticas en la industria del entretenimiento. La cantante busca asegurar que se respete la integridad de la sentencia y su propia dignidad.