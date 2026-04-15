SAT acelera devoluciones de impuestos en 2026: Montos millonarios y tiempos de espera reducidos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa de avances significativos en sus procesos de devolución de impuestos para 2026, con 10,103 millones de pesos autorizados y tiempos de espera promedio de solo tres días gracias a mejoras digitales y requisitos simplificados. Se detalla cómo recibir el saldo a favor más rápido y los montos que exigen e.firma.

En el año 2026, el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) ha logrado un avance notable en la gestión de devoluciones de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal del año previo. Este logro se atribuye a las significativas mejoras implementadas en sus plataformas digitales, las cuales han agilizado considerablemente los procesos. El SAT informa que el monto total autorizado para devoluciones asciende a la considerable cifra de 10,103 millones de pesos, destacando la celeridad con la que estos recursos están siendo entregados a los contribuyentes.

El concepto de saldo a favor surge cuando los contribuyentes han determinado y pagado más impuestos de lo debido, o han incurrido en otros pagos indebidos durante su declaración anual. Para solicitar la devolución de este saldo, los contribuyentes deben completar y enviar el Formato Electrónico de solicitud de devolución de manera en línea. Las reglas de operación vigentes del SAT establecen un plazo legal de 40 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud para que el depósito del saldo a favor se realice efectivamente en las cuentas bancarias de los contribuyentes.

No obstante, la autoridad fiscal ha confirmado que ciertos procedimientos pueden acelerar de manera considerable el procesamiento de estas devoluciones en comparación con años anteriores. Los principales factores que permiten una agilización en el depósito del saldo a favor incluyen el uso de la declaración precargada, la validación automática de la cuenta CLABE proporcionada por el contribuyente y la revisión exhaustiva de la información para asegurar que no presente inconsistencias. Gracias a estas medidas, el tiempo de espera promedio para recibir el saldo a favor se ha reducido drásticamente, situándose en aproximadamente tres días, un plazo significativamente menor a los 40 días estipulados por el Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, el SAT ha introducido varias mejoras y actualizaciones al formulario de solicitud de devolución. Entre las novedades más relevantes, se destaca que los contribuyentes que soliciten devoluciones de saldos a favor iguales o superiores a 10,001 pesos deberán hacerlo utilizando la e.firma (firma electrónica). Para aquellos contribuyentes cuya devolución sea por un monto inferior a esta cifra, bastará con la presentación de su contraseña para realizar el trámite.

Respecto a la existencia de un monto máximo para el saldo a favor, el SAT ha aclarado que no existe un tope fijo establecido para los contribuyentes. Sin embargo, es fundamental recordar la información previamente mencionada sobre los requisitos de la e.firma o la contraseña, ya que estos varían en función del monto de la devolución.

En cuanto a los plazos de declaración anual, las personas morales debieron cumplir con sus obligaciones fiscales en marzo de 2026, mientras que las personas físicas tienen hasta abril del mismo año para presentar la suya. Estas medidas buscan optimizar la experiencia del contribuyente y garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos de devolución del SAT.





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