SAT Alerta sobre Multas por Solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para Facturación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte sobre las sanciones que pueden aplicarse por solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para la emisión de facturas electrónicas. La práctica, considerada una infracción fiscal, puede resultar en multas significativas para empresas y empleadores.

Anualmente, el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) notifica a los contribuyentes sobre prácticas que podrían desencadenar una investigación fiscal, resultando en posibles sanciones económicas. Una de las infracciones más comunes se relaciona con la emisión de facturas y la solicitud de documentos que contienen datos personales.

Esta práctica, que implica la exigencia de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para la generación de facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales por internet, puede ser motivo de denuncia e infracción por parte del SAT. La preocupación radica especialmente en aquellos casos donde empresas, sin importar su tamaño, condicionan la prestación de sus servicios a la presentación de la CSF por parte del contribuyente. Esta acción contraviene la normativa fiscal establecida, específicamente en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. Las multas asociadas a esta infracción son significativas, oscilando entre 21,420 y 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso y otros factores considerados por el SAT.\El SAT enfatiza que los empleadores no están autorizados a requerir la Constancia de Situación Fiscal a sus empleados para gestionar la nómina. La información necesaria para la correcta elaboración de la nómina, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el nombre completo, el código postal y el régimen fiscal, debe obtenerse a través de otros medios permitidos por la ley, como el proceso de aclaración, conforme a lo establecido en la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Esta resolución establece los procedimientos y requisitos para la verificación de datos y la resolución de dudas, evitando así la necesidad de solicitar la CSF. Para la emisión de facturas electrónicas, el SAT ha especificado que los datos esenciales a incluir son el RFC, el nombre completo, el código postal y el régimen fiscal. No es necesario, ni legalmente permitido, solicitar la CSF para la generación de estos documentos. El SAT busca simplificar los procesos fiscales y proteger la información personal de los contribuyentes, evitando prácticas que puedan poner en riesgo la privacidad de sus datos y que, además, incurren en sanciones.\En resumen, el SAT refuerza la importancia de cumplir con las normativas establecidas para la emisión de facturas y la gestión de la información fiscal. Solicitar la CSF de manera obligatoria para la facturación es una práctica ilegal que puede resultar en multas considerables. Los empleadores y las empresas deben apegarse a las regulaciones vigentes y utilizar los canales autorizados para obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento tributario, proteger la información personal de los contribuyentes y evitar sanciones. Es fundamental que los contribuyentes y las empresas se mantengan actualizados sobre las regulaciones fiscales y los procedimientos establecidos por el SAT, evitando así errores que puedan generar problemas legales y económicos. La constante actualización y el cumplimiento normativo son clave para una correcta gestión fiscal y para evitar sanciones





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