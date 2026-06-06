SAT desmiente pago de ISR por Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado para aclarar que es falso que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar deban pagar Impuesto Sobre la Renta. La institución explicó que, según la Ley del ISR, las pensiones están exentas cuando no superan las 15 UMAs mensuales (53,493 pesos) y que los apoyos de programas sociales no son ingresos gravables.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) emitió un comunicado oficial para desmentir información falsa que circuló en redes sociales respecto a un supuesto pago de Impuesto Sobre la Renta ( ISR ) para beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores .

La especulación generó revuelo entre la población, especialmente entre los adultos mayores que dependen de este apoyo gubernamental. Ante la alarma causada, el SAT aclaró que es totalmente falso que se haya confirmado la aplicación de una medida que obligue a estos pensionados a pagar ISR. La institución recordó que la Ley del ISR establece con claridad qué pensiones están exentas y cuáles deben cumplir con obligaciones fiscales.

La mayoría de los pensionados en México no realizan pago alguno por este concepto debido a que sus ingresos se encuentran por debajo del umbral legal. El comunicado busca eliminar dudas y frenar la desinformación que pueda generar estrés o confusión entre los adultos mayores.

En su declaración, el SAT explicó que, conforme al artículo 93 de la Ley del ISR, las pensiones están exentas del impuesto siempre que el monto mensual no supere las 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Para el año en curso, ese límite equivale a 53,493 pesos mensuales. Dado que la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores otorga un monto considerablemente menor a ese tope, sus beneficiarios no están obligados a pagar ISR.

Además, el SAT citó el artículo 90 de la misma ley, que especifica que no se consideran ingresos sujetos al ISR los apoyos económicos que los contribuyentes reciban mediante programas federales o estatales, como es el caso de esta pensión. Esto refuerza la exención y asegura que los adultos mayores no vean reducido su apoyo por cuestiones fiscales. La aclaración también abordó el tema de la declaración anual.

El SAT indicó que, aunque la mayoría de los pensionados no pagan ISR, algunos podrían estar obligados a presentar declaración si sus ingresos totales, incluyendo otras fuentes como rentas o salarios, superan los límites establecidos. No obstante, para quienes únicamente perciben la Pensión del Bienestar, este requisito no aplica. El SAT instó a la población a consultar fuentes oficiales y a no difundir información no verificada.

Asimismo, puso a disposición de los contribuyentes los canales de atención habituales para resolver dudas específicas sobre su situación fiscal. El objetivo final es garantizar que los adultos mayores gocen de tranquilidad y continúen recibiendo su pensión sin contratiempos administrativos o fiscales innecesarios





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