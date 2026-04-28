SAT publica tasas efectivas de ISR para 10 sectores económicos y promueve autocorrección fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer las tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para 10 sectores económicos, invitando a los contribuyentes a corregir voluntariamente su situación fiscal si sus pagos están por debajo de los parámetros establecidos. Esta medida busca evaluar riesgos impositivos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) ha publicado por sexta ocasión las tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta ( ISR ) correspondientes a 10 sectores económicos clave, con el objetivo de fomentar la autocorrección fiscal en aquellos casos donde los contribuyentes paguen porcentajes inferiores a los establecidos.

Según el SAT, esta medida busca evaluar los riesgos impositivos en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, proporcionando transparencia y orientación a los contribuyentes. Los sectores analizados incluyen agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; otros servicios excepto actividades de gobierno; comercio al por mayor; comercio al por menor; construcción; industrias manufactureras; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; así como transportes, correos y almacenamiento.

Las tasas efectivas de ISR se calculan a partir de la información contenida en las declaraciones anuales, dictámenes fiscales, declaraciones informativas y otros datos relevantes. Por mandato legal, el SAT está obligado a publicar estas tasas, las cuales varían significativamente según la actividad económica.

Por ejemplo, en 2023, la tasa efectiva para la congelación de frutas y verduras fue de 4.01%, mientras que las empresas de banca de desarrollo pagaron un 7.41% en promedio, y las compañías de construcción de vivienda multifamiliar registraron un 3.56%. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el SAT ha contactado a través del Buzón Tributario a aquellos contribuyentes cuyas tasas efectivas se encuentran por debajo de los parámetros establecidos, invitándolos a corregir voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.

El organismo recaudador recomienda a los grandes contribuyentes consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propio porcentaje para evaluar riesgos impositivos. De esta manera, podrán corregir su situación fiscal y reducir la probabilidad de revisiones por parte del fisco.

Además, esta autocorrección permite evitar posibles sanciones y garantiza un cumplimiento más eficiente de las obligaciones tributarias





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