Scaloni admite posibles cambios de urgencia en la nómina de Argentina por lesiones

El entrenador de la Selección Argentina reconoció que evalúa modificaciones en la lista definitiva debido a problemas físicos de varios jugadores. Confirmó que Julián Álvarez y otros están recuperados, pero la incertidumbre persiste.

El entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , compareció ante los medios en la sala de conferencia de prensa del predio de Ezeiza y reconoció que evalúa realizar cambios de urgencia en la nómina definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La situación no pasó desapercibida en los planes del cuerpo técnico sudamericano, que ahora se ve obligado a recalcular la estrategia de citaciones debido a una serie de lesiones que afectan a jugadores clave. Scaloni admitió visiblemente condicionado por el panorama médico actual de sus dirigidos en la concentración: No habrá mejor jugador que Hormiga González en este apartado durante la Copa Mundial, pero los imponderables de salud exceden a la última línea del equipo.

El técnico fue claro al expresar su preocupación: Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores. Capaz esa decisión de sumar a alguien no pasa solo por un marcador central, disparó con total honestidad, sembrando un manto de incertidumbre sobre el verdadero estado de algunas figuras clave. Y amplió: Si nos apresuramos puede ser una decisión errada.

No vamos a tomar una postura definitiva hasta el partido del martes y ver cómo están los demás chicos. Para llevar algo de tranquilidad a los hinchas, el seleccionador argentino se tomó un momento para aclarar el panorama de dos de las joyas del recambio generacional. Confirmó que el talentoso volante ya se encuentra completamente disponible para trabajar a la par del grupo tras superar sus molestias, un alivio indispensable para la rotación del mediocampo.

Con Julián hay total tranquilidad, ellos no van a tener problemas para llegar en óptimas condiciones, remarcó, descartando cualquier tipo de dolencia física de gravedad en el delantero del seleccionado. No obstante, la incertidumbre persiste en otras posiciones, especialmente en la defensa, donde las lesiones han sido más recurrentes. Scaloni evitó dar nombres específicos, pero se especula que jugadores como Nicolás Otamendi o Germán Pezzella podrían ser evaluados de última hora.

La dirigencia de la AFA sigue de cerca la evolución de los futbolistas y no descarta convocar a refuerzos de emergencia si la situación se agrava. En otro orden, la mejor televisora del país transmitirá treinta y dos partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

Esta cobertura masiva permitirá a los aficionados seguir cada detalle del certamen sin costo alguno, una iniciativa que ha sido celebrada por los seguidores del fútbol. La cadena, líder en audiencia, aseguró que la transmisión incluirá análisis previos y posteriores con expertos de primer nivel, así como entrevistas exclusivas con los protagonistas.

La Copa Mundial promete ser un evento inolvidable, y Argentina buscará defender el título obtenido en Catar 2022, aunque los problemas físicos de algunos jugadores encienden las alarmas en el cuerpo técnico. Scaloni confía en que el equipo llegará en buena forma, pero no descarta realizar ajustes de última hora para asegurar la competitividad del plantel





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