Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi seguirá activo en el fútbol más allá de 2030 y le ofreció públicamente un puesto como auxiliar técnico para la Copa del Mundo en Argentina.

El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ofreció una perspectiva intrigante sobre el futuro de Lionel Messi durante su comparecencia en la conferencia de prensa celebrada antes del partido amistoso contra Costa Rica. Este encuentro se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, un escenario que ha sido testigo de momentos históricos para el fútbol nacional. Durante esta rueda de prensa, el técnico abordó temas cruciales relacionados con la vigencia deportiva del astro del Inter Miami y su transición hacia un posible rol fuera de las canchas.

Confianza en la continuidad de Messi

Lionel Scaloni expresó su absoluta convicción de que Lionel Messi continuará ejerciendo su profesión como futbolista profesional durante varios años más, superando ampliamente la fecha del 2030. Aunque el estratega reafirmó que la etapa del delantero como jugador activo de la Albiceleste ha concluido definitivamente, su tono dejó entrever un deseo genuino de verlo aún en acción. El técnico campeón del mundo declaró textualmente que le gustaría ver a Messi jugando, reconociendo su calidad inigualable y su impacto continuo en el deporte.

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Invitación oficial para el cuerpo técnico

El momento más destacado de la sesión de preguntas ocurrió cuando Scaloni fue interrogado directamente sobre la posibilidad de incorporar a Messi en su cuerpo técnico para la próxima Copa del Mundo. Aprovechando la vacante creada por la ausencia de Walter Samuel, uno de sus colaboradores históricos, el entrenador lanzó una invitación pública y directa. Scaloni afirmó con sentido del humor que si Messi desea venir, no存在 ningún obstáculo, sugiriendo que el vestuario argentino siempre mantendrá un espacio reservado para su máximo referente, ya sea como líder o como asesor.

Contexto del retiro de la selección nacional

Esta propuesta surge en un momento clave, apenas meses después de que Messi confirmara su retiro definitivo del combinado nacional tras conquistar el bicampeonato de América. El jugador decidió dar un paso al costado para priorizar su condición física y facilitar el recambio generacional dentro del equipo dirigido por Scaloni. Su última aparición oficial con la camiseta albiceleste tuvo lugar durante la final del Mundial 2026 frente a España, cerrando una trayectoria cargada de títulos y récords imborrables que marcaron una era dorada para el fútbol argentino.

Impacto en el proceso rumbo al Mundial 2030

Las declaraciones de Lionel Scaloni han encendido la ilusión de los aficionados que desean ver a Messi vinculado nuevamente a la Selección Argentina, aunque esta vez desde la dirección técnica. La posibilidad de contar con su experiencia y liderazgo en el banquillo para el Mundial 2030 representa un activo valioso para el equipo. Este anuncio reaviva el debate sobre el legado del jugador y su capacidad para influir en las nuevas generaciones de futbolistas que llegarán a los torneos futuros.

Expectativas y próximos pasos inmediatos

Mientras la Selección Argentina se prepara para el compromiso contra Costa Rica el 17 de noviembre, el enfoque principal sigue en el rendimiento deportivo actual y la integración de nuevos talentos. Sin embargo, la ventana de oportunidades para Messi en roles de liderazgo no está completamente cerrada, especialmente con la vista puesta en la preparación a largo plazo. La comunidad futbolística espera con interés si esta invitación se materializa, dado el impacto simbólico y estratégico que tendría en la identidad del equipo para la próxima década.