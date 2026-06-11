Scandalous Public Treasury Theft: 740,000 Million Pesos in the Last Five Years

The investigation into the theft of public funds, known as the huachicol fiscal, reveals that the damage to the public treasury has already reached 740,000 million pesos, 140,000 million more than officially recognized by the government. The ex-rector of the UNAM, ex-subsecretary of Energy, and ex-director of PEMEX, Francisco Barnés de Castro, explains that the disappearance of oil has reached 100,000 barrels per day in the first quarter of this year, double the 50,000 barrels per day of last year. The government responds that illegal theft losses have decreased by 30.3% in the first quarter of 2026 compared to the same period last year, but does not mention the scandalous theft of public funds.

El desfalco contra el erario público es de escándalo, 740,000 millones de pesos en los últimos cinco años. Ni juntos los montos de corrupción que se conocen de los gobiernos de los últimos 50 años acumulan una cifra como la que se asoma de la investigación sobre la sustracción, el contrabando y la comercialización de combustibles , el llamado huachicol fiscal .

En condiciones normales hubiera caído más de un gobierno y se hubiese realizado un maxiproceso contra los delincuentes.. Llama la atención que una revelación de esta naturaleza, muy superior a la llamada Estafa Maestra del gobierno de Peña Nieto, o del fraude contra Segalmex, en tiempos de López Obrador, pase prácticamente desapercibida en las legislaturas, en la oposición y en la mayoría de los medios de comunicación, salvo los casos de Aristegui Noticias y Mexicanos Contra la Corrupción, que le han dado seguimiento





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