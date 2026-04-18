Óscar Whalley suma minutos clave con Chivas Sub 21 ante la inminente ausencia de Rangel

El portero Óscar Whalley tuvo su primer partido oficial del torneo con las Chivas Sub 21, mostrando preparación para una posible oportunidad en el primer equipo ante la probable convocatoria de José Raúl Rangel a la Selección Mexicana.

El guardameta Óscar Whalley ha dado un paso significativo hacia su debut en la Liga MX con las Chivas , al participar como titular en el encuentro de la Jornada 15 de la categoría Sub 21 contra el Puebla, que terminó con un marcador favorable de 3-2 para el equipo tapatío. Esta incursión en la competencia se produce en un momento crucial, anticipando la posible ausencia de José Raúl Rangel , el portero titular del primer equipo, quien se perfila para ser convocado a la lista definitiva de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo.

La decisión del técnico Gabriel Milito de alinear a Whalley responde a la necesidad de evaluar su desempeño y estado de forma en un partido oficial, sumando así sus primeros minutos del torneo actual. Se prevé que Rangel esté disponible únicamente para las jornadas 15, 16 y 17 del campeonato de liga, tras las cuales iniciará su periodo de vacaciones reglamentarias. Posteriormente, reportará con el combinado nacional a partir del 6 de mayo, uniéndose a los jugadores de la Liga MX que han sido considerados por el estratega Javier Aguirre para la preconcentración previa al torneo mundialista.

El portero, quien no había disputado un partido oficial desde marzo de 2024 en la Concachampions, encajó dos goles durante el encuentro de la Sub 21. Es importante señalar que en ninguno de estos tantos tuvo una intervención directa o decisiva.

Las instalaciones de Gigantera fueron el escenario donde el Rebaño Sagrado buscó activamente la victoria. En la primera mitad, el equipo local logró imponerse por la mínima diferencia gracias a una anotación de Diego Latorre. Sin embargo, el inicio del complemento se tornó complicado para las Chivas Sub 21, ya que en un lapso de menos de cinco minutos, el Puebla logró remontar el marcador.

Eduardo Mustre consiguió la paridad 1-1 para La Franja, definiendo entre las piernas de Whalley dentro del área. Poco después, Dylan Torres aprovechó una desatención defensiva y una mala salida de la zaga rojiblanca para disparar y batir nuevamente al guardameta, otorgando así la ventaja al Puebla por 1-2.

A pesar de la adversidad, el Guadalajara Sub 21 demostró carácter y capacidad de reacción. Carlos Corona logró el empate 2-2, y en los instantes finales del partido, Diego Latorre completó su doblete, sellando la victoria para las Chivas por 3-2.

Ante la cercanía de los próximos compromisos del primer equipo contra Necaxa y Xolos de Tijuana, no se descarta la posibilidad de que Óscar Whalley pueda ser considerado para disputar minutos con el plantel estelar bajo la dirección de Gabriel Milito, lo que representaría un hito importante en su adaptación y progresión dentro del club





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