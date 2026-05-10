Scarlett Johansson: una carrera llena de riesgos y personajes memorables

Scarlett Johansson ha demostrado una gran capacidad para asumir riesgos en su carrera y ha interpretado personajes memorables en cintas como 'Her', 'The Island' y 'Hokum: La maldición de la bruja'. Además, ha sido una de las estrellas más queridas del Universo Marvel y ha demostrado una gran versatilidad en su interpretación.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'.

Estas dos cintas siguen apareciendo cada vez que se habla de sus mejores trabajos porque muestran otra cosa: a Scarlett Johansson arriesgándose en territorios donde no podía apoyarse en lo evidente. Para buena parte del público, su rostro está ligado a Natasha Romanoff, la espía que entró al Universo Marvel y terminó convertida en una de las figuras más queridas de la franquicia.

También está la Scarlett de ciencia ficción, la de la acción imposible y la estrella capaz de cargar una película comercial sin despeinarse. Pero su carrera nunca ha sido solo eso. Antes, durante y después de Marvel, Johansson ha construido una filmografía bastante más rara de lo que a veces se recuerda. Ha trabajado coninterpreta a Theodore, un hombre solitario que se enamora de Samantha, un sistema operativo con inteligencia artificial y voz femenina.

Johansson no aparece físicamente en pantalla ni un segundo. Solo su voz, y con eso le alcanza para crear uno de los personajes más recordados de su carrera. Ha interpretado a una extraterrestre que adopta forma humana y recorre Escocia en busca de hombres solitarios. Suena como una premisa de ciencia ficción provocadora, pero la película va por otro camino: es fría, hipnótica, incómoda y por momentos casi muda.

Nada que ver con el espectáculo fácil. En la cinta, Johansson trabaja desde la ausencia. Su personaje mira, escucha, imita y aprende. La fuerza está en lo raro: una estrella de Hollywood borrando buena parte de su carisma para parecer alguien que apenas entiende cómo funciona un cuerpo humanoLa película fue un fracaso en taquilla, pero con los años se convirtió en una obra de culto y en una de las cintas de ciencia ficción más respetadas de la década.

Mientras Marvel la convertía en estrella global, Johansson estaba haciendo dos experimentos actorales rarísimos: en una película existía solo como voz, y en la otra, como un cuerpo casi vacío tratando de entender a los humanos. Dos papeles opuestos y, al mismo tiempo, conectados por la misma pregunta: ¿qué hace humana a una presencia en pantalla?

Matt Damon y la escena de beso que terminó en risas con actriz de Marvel: 'Me reía de ella por su aliento a cebolla' Scarlett Johansson y los papeles que se arrepiente de haber aceptado al inicio de su carrera: 'me etiquetaron con un extraña hipersexualización' Primer Tráiler Oficial Subtitulado de 'HOKUM: La Maldición de la Bruja' Noticias - Gent





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