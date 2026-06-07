Scary Movie lidera la taquilla veraniega y redefine el cine para la Generación Z

La parodia de terror Scary Movie sorprende al dominar la taquilla con un récord de 105,5 millones, mientras películas de youtubers como Obsession y Backrooms impulsan la preferencia de la Generación Z y Masters of the Universe decepciona a pesar de su alto presupuesto. Un análisis de los cambios en la industria cinematográfica.

En las últimas semanas ha surgido un nuevo orden en las salas de cine, donde el público de la Generación Z ha acudido en masa a ver los éxitos de terror Obsession y Backrooms, ambos realizados por youtubers convertidos en cineastas.

La taquilla veraniega está en auge, pero no por los sospechosos habituales. Después de tres semanas de dominio del terror independiente en la taquilla norteamericana, la parodia de terror Scary Movie encabezó la venta de entradas con 55 millones de dólares el fin de semana, superando con facilidad a Masters of the Universe. Esas películas incluso eclipsaron a Star Wars: The Mandalorian and Grogu de The Walt Disney Co. Este fin de semana, la comedia fue la campeona inesperada.

Aunque el género prácticamente se ha dado por muerto en los cines, la sexta Scary Movie logró el mejor estreno mundial de la franquicia con 105,5 millones de dólares. La comedia de los hermanos Wayans incluso superó a su principal blanco satírico, la franquicia Scream. A principios de este año, Scream 7 debutó con 97 millones de dólares en todo el mundo. Ambas franquicias son distribuidas por Paramount Pictures, aunque Miramax produjo la nueva Scary Movie.

Coescrita por Marlon, Shawn, Keenan y Craig Wayans, la secuela marca el regreso de los Wayans a la franquicia tras su salida por diferencias creativas después de Scary Movie 2 de 2001. Este es un estreno extraordinario para una secuela de comedia tan avanzada la serie, aseguró David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe. Es un enorme repunte después de que el último episodio fracasó en 2013 cuando Anna Faris y Regina Hall fueron excluidas.

La cifra del fin de semana triplica el promedio del género. Las reseñas no fueron buenas (26% de aprobación en Rotten Tomatoes) y las calificaciones del público (una B en CinemaScore) fueron regulares. Pero eso no impidió que Scary Movie, de 30 millones de dólares, dominara a su competencia de presupuestos mucho mayores.

Masters of the Universe, una aventura de acción de espada y brujería basada en la serie animada de los años 80 y en los juguetes de Mattel, no logró reactivar la franquicia inactiva. El estreno de Amazon MGM, la segunda película de Masters of the Universe tras un filme de 1987 con el mismo título, abrió con 29,3 millones de dólares en el mercado doméstico.

Masters of the Universe, protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man, sumó 25 millones de dólares en el extranjero. Pero para una película que costó casi 200 millones de dólares producir, se necesitaba un estreno mucho más alto para que la rentabilidad pareciera probable. Es el primer estreno de Mattel Studios desde Barbie de 2023.

Pero después del extraordinario éxito de 1.450 millones de dólares de esa película, Masters of the Universe estará más cerca de un fracaso para la empresa de juguetes. Backrooms de A24, el principal estreno del fin de semana pasado, cayó con fuerza en su segundo fin de semana, bajando 68% hasta 25,9 millones de dólares.

Pero Backrooms, una película de 10 millones de dólares basada en la serie de YouTube del joven de 20 años Kane Parson, sigue siendo un fenómeno que bate récords. Ahora es la película más taquillera de A24 con 212 millones de dólares en todo el mundo, superando a Marty Supreme. En un casi empate por el tercer lugar, Obsession de Focus Features recaudó 25,6 millones de dólares en su cuarto fin de semana.

Eso representó una caída de 7% respecto del fin de semana anterior para la sensación de terror del joven de 26 años Curry Barker. Sin contar la inflación, ninguna película de terror ha tenido jamás un cuarto fin de semana mejor. Obsession, sobre un hombre que desea que su amor platónico le corresponda, se hizo por menos de 1 millón de dólares.

Ahora ha recaudado 152,1 millones de dólares en el mercado doméstico y 224,8 millones de dólares en todo el mundo, un récord para Focus. En su tercer fin de semana, The Mandalorian and Grogu cayó hasta el sexto lugar con 10 millones de dólares. Incluso fue superada por The Amazing Digital Circus: The Last Act de Fathom Entertainment, una combinación de los dos últimos episodios de la serie animada. Recaudó 12,7 millones de dólares.

La biografía de Michael Jackson de Lionsgate, Michael, se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio con 898 millones de dólares a nivel global. Eso la coloca por delante, sin contar la inflación, tanto de las entregas más taquilleras de las franquicias Twilight y Hunger Games del estudio. Y 2026 obtuvo su primera película de 1.000 millones de dólares: The Super Mario Galaxy Movie superó los 1





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taquilla Scary Movie Generación Z Youtubers Terror Independiente Masters Of The Universe A24 Focus Features

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Scary Movie 6” y “En el camino”: las recomendaciones de cine para este fin de semanaEn la semana previa al Mundial 2026 han salido dos películas, una comedia y un drama, que han sido clasificadas como 'C', por lo que únicamente pueden ser vistas por mayores de 18 años.

Read more »

‘Scary Movie 6’ (★★★☆☆) tiene muchas gracietas, pero ha perdido parte de su magia‘Scary Movie 6’ es una broma pesada que dura demasiado y que no siempre resulta. Pero que, curiosamente, es menos chocante.

Read more »

Los hermanos Wayans anuncian nuevos proyectos y el regreso de Scary Movie 6Tras la polémica recepción de Scary Movie 6, los Wayans confirman el desarrollo de futuras entregas y spin‑offs, prometiendo recuperar la esencia irreverente de sus comedias de los años 2000.

Read more »

‘Scary Movie 6’ y ‘Masters of the Universe’ lideran un fuerte fin de semana en la taquillaAl mismo tiempo, ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ mantienen buenos resultados en la cartelera

Read more »