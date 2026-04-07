SCJN Avala Bloqueo de Cuentas Bancarias por la UIF sin Orden Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias, modificando la jurisprudencia anterior y permitiendo una acción más expedita contra delitos financieros.

Con seis votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha declarado constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas bancarias, sin necesidad de una orden judicial previa. Esta decisión marca un cambio significativo en la interpretación de la ley, permitiendo a la UIF actuar de manera más expedita en la prevención de delitos financieros.

El fallo, que resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, promovida por senadores que impugnaban el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, incorpora una nueva perspectiva sobre el alcance de las facultades de la UIF y el equilibrio entre la seguridad financiera y los derechos individuales.\El proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que sirvió de base para la decisión, reconoce la validez de la disposición legal que permite a la UIF ordenar el congelamiento de cuentas bancarias cuando existen indicios suficientes de relación con delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esta medida no requiere, según la interpretación de la Corte, una autorización judicial previa ni la solicitud de autoridades internacionales. La decisión también implica el abandono de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018, que establecía que el bloqueo de cuentas por parte de autoridades nacionales era inconstitucional si no se basaba en compromisos internacionales. Este cambio jurisprudencial, respaldado por la mayoría de los ministros, reconoce la necesidad de una respuesta más rápida ante las amenazas financieras, justificando la acción preventiva de la UIF. El tribunal consideró que el artículo 116 Bis 2 ha subsanado las deficiencias que motivaron la jurisprudencia anterior, al introducir un procedimiento formal que garantiza el derecho de audiencia. Los cuentahabientes afectados ahora tienen cinco días hábiles para solicitar ser escuchados, diez días para presentar argumentos y pruebas, y la UIF tiene quince días para emitir una resolución.\Quienes votaron a favor argumentaron que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa y preventiva, no una sanción penal. Destacaron que la UIF no determina la culpabilidad, sino que actúa para prevenir el flujo de recursos ilícitos. El ministro presidente, Hugo Aguilar, enfatizó la necesidad de mecanismos de respuesta inmediata ante la velocidad de las transacciones financieras. La ministra Lenia Batres aportó datos que demuestran la ineficacia del criterio anterior, señalando que el 77 por ciento de los amparos presentados contra el bloqueo de cuentas terminaron con el desbloqueo sin un análisis a fondo de los indicios. Durante la discusión, se generaron controversias, particularmente por las declaraciones de la ministra María Estela Ríos González sobre el derecho a la propiedad. La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra, argumentando la imprecisión de la norma y la falta de definición de los parámetros para determinar los “indicios suficientes”. El ministro Arístides Guerrero García también votó en contra del abandono de las jurisprudencias. Esta decisión de la SCJN tiene implicaciones significativas para el sistema financiero y los derechos individuales, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito, aunque generando debate sobre la protección de los ciudadanos





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