SCJN Avala Facultad de la UIF para Congelar Cuentas Bancarias sin Orden Judicial Previa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respalda a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su facultad para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esta decisión se da en el contexto de un decreto gubernamental que busca reforzar los esfuerzos antilavado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha confirmado la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. Esta decisión, tomada por mayoría de votos (seis a favor contra tres en contra), refuerza el papel de la UIF como un organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo .

La resolución permite a la UIF actuar de manera preventiva ante indicios suficientes de vínculos con actividades ilícitas, agilizando los procesos y permitiendo una respuesta más rápida por parte de las autoridades.\El Máximo Tribunal justificó su decisión argumentando que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida cautelar de molestia, no una sanción definitiva, y que garantiza los derechos de audiencia y defensa de los afectados. Además, se establecen vías de impugnación tanto administrativas como judiciales, asegurando que los individuos o entidades afectadas tengan la oportunidad de defenderse y cuestionar la decisión de la UIF. La SCJN enfatizó que el congelamiento de cuentas no constituye un castigo penal, sino una medida administrativa y preventiva, que busca proteger el sistema financiero y combatir las actividades ilícitas. La Corte también señaló que la UIF no requiere una solicitud extranjera formal y detallada para actuar, pudiendo basarse en información nacional o internacional, conforme a estándares como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta flexibilidad permite a la UIF responder de manera eficiente a las amenazas financieras, independientemente de la fuente de la información.\La decisión del Pleno se enmarca en un contexto de esfuerzos gubernamentales por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. A finales de marzo de este año, el gobierno federal publicó un decreto que otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la UIF, en vísperas de la evaluación del GAFI a México. Este decreto incluye lineamientos derivados de las recientes reformas a la ley antilavado, buscando equiparar los estándares en actividades vulnerables con los del sistema financiero. Entre los cambios más destacados se encuentran la incorporación de un nuevo capítulo para regular a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), mayores facultades de supervisión para el fisco, obligaciones más estrictas para las actividades consideradas vulnerables y nuevas reglas sobre avisos y procedimientos. En relación con las PEPs, se instruye a la UIF a crear una lista que pueda ser consultada por quienes se dedican a actividades vulnerables, con el fin de verificar el estatus de sus clientes y prevenir posibles actos ilícitos. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra de la decisión, argumentó que la normativa vigente es indeterminada y no define con precisión las conductas que podrían llevar al congelamiento de cuentas, lo que genera incertidumbre sobre los parámetros para la aplicación de esta medida





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