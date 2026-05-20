La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez constitucional y el proceso legislativo de dos de las 20 reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, aprobadas por Morena y aliados en el llamado 'Viernes Negro' en el Senado. Estas modificaciones otorgan a Sedena facultades sobre el espacio aereo y extinguen a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez constitucional y el proceso legislativo de dos de las 20 reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, que fueron aprobadas por los legisladores de Morena y aliados en el llamado 'Viernes Negro' en el Senado .

Estas modificaciones, avaladas en un plazo reducido, por unanimidad y sin discusión, otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de coordinar la vigilancia y protección del espacio aéreo y extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La aprobación se debe a acciones de inconstitucionalidad presentadas por los senadores de la oposición, quienes acusaron Improporximisiones en el proceso de votación.

Sin embargo, los ministros determinaron que no todas las irregularidades tienen un efecto invalidante automático, sino que debe existir un equilibrio entre la reposición innecesaria de etapas del procedimiento legislativo y el principio de equidad en la deliberación parlamentaria





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