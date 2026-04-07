SCJN Declara Inconstitucional Restricción que Limitaba el Trabajo y la Pensión por Viudez en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite una resolución histórica al declarar inconstitucional una disposición del ISSSTE que impedía a viudos y viudas trabajar y cotizar sin perder su pensión. Este fallo busca proteger los derechos de los pensionados y fomentar la compatibilidad entre trabajo y pensión.

Durante años, una gran cantidad de personas en México se han enfrentado a la incertidumbre y la dificultad de elegir entre el trabajo y la estabilidad económica que proporciona una pensión. La decisión de reincorporarse al mundo laboral, a menudo necesaria para complementar ingresos o mantenerse activos, conllevaba el riesgo de perder una pensión crucial, especialmente en casos de viudez.

Esta situación generaba un dilema constante, impactando directamente en la seguridad financiera de muchas familias mexicanas y limitando sus opciones de desarrollo personal y profesional. La legislación existente, específicamente el Reglamento de Pensiones del ISSSTE, establecía restricciones que impedían la compatibilidad entre el trabajo y la pensión en ciertas circunstancias, lo que obligaba a los individuos a tomar decisiones difíciles que afectaban su calidad de vida y su futuro. La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un cambio significativo en la protección social en México, un paso crucial para garantizar los derechos de los pensionados y promover la inclusión laboral sin temor a perder los beneficios obtenidos a través de años de contribución. Este fallo es particularmente relevante para aquellos que dependen de pensiones por viudez, un grupo vulnerable que a menudo enfrenta desafíos económicos adicionales.\El máximo tribunal del país ha declarado inconstitucional el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento de Pensiones del ISSSTE, el cual permitía la suspensión de la pensión por viudez a aquellos que decidieran trabajar y cotizar dentro del mismo régimen. La SCJN argumentó que esta práctica era incompatible con la protección reforzada que la Constitución otorga a la protección social y a los derechos de los pensionados, al considerar que la ley anterior creaba una situación de discriminación y vulnerabilidad para los beneficiarios. La decisión de la Corte se basa en la necesidad de garantizar la seguridad económica de las personas, especialmente aquellas que, como los viudos y las viudas, dependen de su pensión para subsistir. Esta resolución, compartida a través de las redes sociales oficiales de la SCJN, marca un hito importante en la jurisprudencia mexicana y establece un precedente relevante para la interpretación de los derechos sociales. El impacto del fallo es considerable, ya que podría beneficiar a un amplio sector de la población que se ha visto afectado por esta restricción, permitiéndoles generar recursos adicionales sin temor a perder su pensión. La SCJN ha enfatizado la importancia de proteger el derecho al trabajo y a la pensión de manera conjunta, reconociendo que ambos son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos.\En esencia, la fracción II del artículo 12 establecía que las pensiones eran compatibles con el desempeño de trabajos, excepto en el caso de la incorporación al régimen del artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este último artículo consagra el derecho al trabajo digno y socialmente útil, promoviendo la creación de empleos y la organización social del trabajo. La declaración de inconstitucionalidad del inciso c) elimina una barrera que impedía a los viudos y viudas trabajar y cotizar al mismo tiempo sin perder su pensión. Este cambio legislativo tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles combinar la experiencia laboral con la seguridad económica que brinda la pensión. La decisión de la SCJN refuerza la idea de que el trabajo y la pensión no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir y complementarse para el beneficio de los ciudadanos. La modificación al reglamento del ISSSTE promueve la autonomía financiera y el empoderamiento de los pensionados, permitiéndoles tomar decisiones que mejor se adapten a sus necesidades y aspiraciones, ya sea para complementar sus ingresos, mantenerse activos o simplemente para disfrutar de una vida laboral más plena y activa





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