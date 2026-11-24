La SCJN garantiza que las autoridades investiguen por cuenta propia la creación de imágenes íntimas falsas con IA en Tlaxcala, protegiendo a menores y personas con discapacidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución fundamental que asegura a las autoridades estatales la potestad para investigar de oficio los delitos relacionados con la creación de imágenes íntimas falsas mediante inteligencia artificial. Este fallo corrige una restricción legal en el estado de Tlaxcala que anteriormente exigía la presentación de una querella por parte de la víctima, medida que resultaba insuficiente para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La decisión de la SCJN establece que los fiscales y las autoridades competentes deben iniciar las investigaciones por iniciativa propia cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Este reconocimiento legal elimina la barrera procesal de la denuncia formal, permitiendo que el Estado actúe preventivamente ante situaciones en las que las personas afectadas no comprenden el alcance del daño o carecen de la capacidad para iniciar un procedimiento legal.

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Definición legal del delito de intimidad sexual

El marco jurídico que sustenta esta resolución se encuentra en el artículo 295 Bis del Código Penal de Tlaxcala, el cual tipifica el delito de violación a la intimidad sexual. Esta disposición abarca cualquier conducta que implique la divulgación, compartición, distribución, publicación o comercialización de imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual sin el consentimiento de la persona.

La legislación tlatequense incorporó explícitamente una modalidad específica para el uso de la inteligencia artificial y herramientas de manipulación digital. Esta categoría penaliza la simulación, alteración o generación de material audiovisual con la apariencia de una persona identificada, incluso cuando el contenido es completamente ficticio y no existe una fotografía original de la víctima.

Este enfoque legal permite sancionar casos donde una persona utiliza una imagen pública de otro individuo y software de IA para insertar su rostro en contenido sexual que nunca ocurrió. La ley exige que la generación o manipulación del material se realice sin un consentimiento previo, libre, específico e informado, abarcando situaciones donde la víctima no participó materialmente en la elaboración del contenido.

Cronología de la reforma legislativa y decreto

El origen de este litigio radica en una reforma al Código Penal estatal que, paradójicamente, introdujo avances tecnológicos pero eliminó protecciones procesales históricas. Inicialmente, la legislación permitía la investigación de oficio como una excepción destinada a proteger a menores y personas con discapacidad. Sin embargo, esta garantía quedó anulada mediante la publicación del Decreto 265 el 27 de marzo de 2026.

La publicación de este decreto por parte del Congreso de Tlaxcala modificó el artículo 295 Bis, eliminando la excepción que facultaba a las autoridades para actuar sin querella. Como consecuencia inmediata, todos los casos de este tipo quedaron sujetos estrictamente a la presentación de una denuncia formal, lo que generó un vacío de protección legal que la SCJN ha tenido que resolver para garantizar el acceso a la justicia.

Impacto en grupos vulnerables y barreras de denuncia

La SCJN argumentó que la exigencia de una querella formal representa un obstáculo insuperable para ciertos sectores de la población. Las niñas, niños y adolescentes pueden encontrarse en situaciones de dependencia respecto de familiares o personas de su entorno, lo que dificulta enormemente que puedan denunciar agresiones cometidas por individuos cercanos.

Además, estos jóvenes pueden desconocer las instituciones a las que deben acudir o los mecanismos para solicitar ayuda ante la difusión de imágenes falsas. En el caso de las personas con discapacidad, los ministros de la Corte señalaron la existencia de barreras de comunicación, institucionales y sociales que obstaculizan severamente su acceso a la justicia y su capacidad para iniciar procesos legales por su cuenta.

Sanciones penales y multa por unidad de medida

El Código Penal de Tlaxcala establece sanciones severas para quienes incurran en esta modalidad delictiva utilizando inteligencia artificial. Las penas de prisión oscilan entre tres y cinco años para los responsables de generar o distribuir dicho contenido íntimo falso.

Asimismo, la legislación contempla multas económicas que se calculan en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto de estas sanciones varía entre 200 y 500 veces el valor de la UMA, lo que se traduce en una penalización económica aproximada de 23,462 hasta 58,655 pesos para los condenados.

Relevancia de la figura penal frente a otros delitos

Durante el análisis, se consideró el argumento de que otras figuras penales relacionadas con la explotación sexual sexual ya existían en la legislación estatal. Sin embargo, la SCJN determinó que estas figuras no sustituyen la protección específica contra la violación a la intimidad sexual, ya que sancionan conductas distintas y poseen elementos constitutivos diferentes.

La resolución de la Suprema Corte reafirma la necesidad de mantener mecanismos de protección diferenciados para garantizar que la justicia no dependa exclusivamente de la capacidad de denuncia de la víctima, asegurando que los agresores respondan por su actos independientemente de si el material fue grabado o generado artificialmente.