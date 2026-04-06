SCJN Valida Congelamiento de Cuentas Bancarias sin Orden Judicial en Casos de Lavado de Dinero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala el congelamiento de cuentas bancarias en México ante indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de orden judicial ni intervención del Ministerio Público, generando debate sobre la protección de derechos individuales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha dictaminado la validez del congelamiento de cuentas bancarias en territorio nacional, sin requerimiento previo de organismos internacionales, sin la intervención obligatoria del Ministerio Público y sin necesidad de una orden judicial, siempre y cuando se presenten “indicios suficientes” de actividades relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

Esta decisión, que ha generado un debate significativo en el ámbito jurídico y financiero, representa un cambio sustancial en la manera en que se abordan las investigaciones relacionadas con delitos financieros en México. Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte ha respaldado el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Dicho proyecto propuso declarar la constitucionalidad de la reforma que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a incluir a individuos en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que a su vez habilita el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La mayoría de los magistrados argumentó que esta acción se clasifica como un acto administrativo, susceptible de impugnación, y que el derecho de audiencia de las personas afectadas se mantiene vigente. Esta postura refleja un equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen financiero y la protección de los derechos individuales.\El fallo de la Corte ha suscitado diversas reacciones. Por un lado, quienes apoyan la decisión argumentan que agiliza y fortalece la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante posibles amenazas. Se destaca la importancia de prevenir la actividad delictiva a través de medidas preventivas, especialmente en un contexto global donde los flujos financieros ilícitos pueden tener un impacto significativo en la estabilidad económica y social. Por otro lado, se han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de abusos y vulneraciones a los derechos fundamentales. Algunos críticos señalan la falta de participación del Ministerio Público y la ausencia de una orden judicial previa como factores que podrían propiciar decisiones arbitrarias y la afectación injustificada de personas y empresas. Se argumenta que la definición de “indicios suficientes” puede ser ambigua y subjetiva, lo que podría llevar a la aplicación discrecional de la medida y a la vulneración del principio de presunción de inocencia. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, representando la minoría, abogó por la aplicación de la jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Corte, establecida hace siete años, la cual exigía la solicitud de un organismo internacional para el bloqueo de cuentas nacionales. Este enfoque previo buscaba garantizar un mayor control judicial y una mayor protección de los derechos individuales.\Las implicaciones de esta decisión son amplias y trascendentales. A partir de ahora, la SHCP, a través de la UIF, tiene la facultad de congelar cuentas bancarias basándose únicamente en la existencia de indicios de actividades ilícitas. Esto exige una mayor vigilancia y diligencia por parte de las instituciones financieras y de los propios ciudadanos. Se espera que se establezcan mecanismos claros y transparentes para la aplicación de esta medida, así como vías efectivas para que los afectados puedan impugnar las decisiones que consideren injustas. El Gobierno Federal deberá implementar protocolos rigurosos para evitar cualquier tipo de abuso y garantizar el respeto a los derechos humanos. Además, se anticipa un aumento en el número de litigios relacionados con el congelamiento de cuentas, lo que podría generar una mayor carga de trabajo para los tribunales. La discusión sobre la constitucionalidad de esta medida continuará, y es probable que se presenten nuevos recursos legales para cuestionar su aplicación. La sociedad civil, los abogados y los organismos de protección de derechos humanos jugarán un papel crucial en la supervisión de la implementación de esta decisión y en la defensa de los derechos de las personas afectadas. La correcta aplicación de esta medida será clave para equilibrar la lucha contra el crimen financiero con la protección de los derechos fundamentales





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SCJN Congelamiento De Cuentas Lavado De Dinero Financiamiento Al Terrorismo Derechos Humanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SCJN advierte riesgo para periodistas y tumba ley de seguridad en SinaloaLa Corte consideró que la redacción del tipo penal era sobreinclusiva y podía afectar a periodistas, investigadores o ciudadanos que documentaran o reportaran actividades de seguridad

Read more »

Yoani Sánchez expone poder de GAESA en Cuba, un conglomerado militar señalado por falta de transparenciaDe acuerdo a investigaciones, el consorcio es encargado de hoteles, dólares y divisas en La Habana; sin embargo, no es transparente con sus cuentas

Read more »

Suprema Corte acelera resoluciones; asegura que en siete meses ha solucionado más de 14 asuntos por sesiónLa SCJN detalló entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, se mantuvo una alta productividad

Read more »

Padres de Pénjamo exigen cuentas claras a directora de secundaria por manejo de recursosPadres de familia de la comunidad La Laguna, en Pénjamo, solicitan la intervención de autoridades educativas debido a la falta de transparencia en la gestión de recursos por parte de la directora de la secundaria. Acusan costos inflados en obras y sospechas de colusión.

Read more »

Optimismo económico, a pesar de los riesgosEn medio de uno de los conflictos bélicos más graves que se han registrado, en el escenario internacional, en los últimos años y, en el contexto de mayor complejidad observado en las finanzas públicas, el gobierno mexicano, presentó la hoja de ruta económica y fiscal, con el que planea y al mismo tiempo rinde cuentas sobre el presupuesto nacional.

Read more »

SCJN ordena al Congreso de Nuevo León legislar reforma de transparenciaDiputados deberán armonizar la legislación local con la federal, aunque a nivel estado existen diversas iniciativas en la materia.

Read more »