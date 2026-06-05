Se construirán cuatro hospitales en Veracruz para mejorar la atención médica

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer que en el estado de Veracruz se van a construir y se ampliará la infraestructura hospitalaria con cuatro hospitales.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer que en el estado de Veracruz se van a construir y se ampliará la infraestructura hospitalaria con cuatro hospitales.

De esta manera, va a ser posible garantizar que la cobertura de los servicios de salud este disponible a lo largo de diferentes regiones del estado. Los proyectos que forman parte de la ampliación son, el Hospital General de Pánuco que será el primero en ser inaugurado en marzo del 2028, seguido del Hospital General de Tuxpan Dr. Emilio Alcázar, que comenzará a funcionar durante junio del mismo año; para finales del 2028 el Hospital de la Comunidad de Tlapacoya va a abrir sus puertas y por último, en junio del 2029 se tiene programada la conclusión del Hospital de Misantla.

Svarch Pérez, también explicó que los centros de salud van a estar equipados con internet, la posibilidad de acceder al historial digital de las y los pacientes, al igual que a resultados de laboratorio sin que haya necesidad de que el enfermo sea trasladado a otra clínica. De esta manera el seguimiento de cada paciente se queda en un solo sistema y se garantiza la continuidad de la atención.

El director del IMSS-Bienestar, igualmente destacó que la inversión que se tiene planeada no sólo va a beneficiar a Veracruz, si no que también se tienen planeada la construcción de centros de salud en Tamaulipas, al igual que en San Luís Potosí





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