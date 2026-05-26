Se espera lluvias fuertes y chubascos tormentosos en Guanajuato

Guanajuato se prepara para recibir lluvias fuertes y chubascos tormentosos este martes, originados por la onda tropical número dos. Las temperaturas mínimas se anticipan entre 15°C y 17°C.

Este martes los cielos se mostrarán nublados con lluvias fuertes por la tarde y en algunas regiones de Guanajuato se espera la llegada de chubascos tormentosos .

En Guanajuato se espera la llegada de lluvias por las tardes con chubascos tormentosos en algunas regiones, originado por la onda tropical número dos. Las lluvias estarán acompañadas de vientos de 40 km/h a 50 km/h por las tardes y noches. Se esperan chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes. La divergencia en altura y el ingreso a la humedad del océano Pacífico ocasionará intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

En la capital de Guanajuato se anticipan temperaturas desde 15°C a 31°C, con cielos mayormente nubosos, lluvias a partir de las 17:00 horas, además de un viento fuerte que podría llegar hasta 51 km/h por la tarde. En León las temperaturas oscilan desde los 17°C a 33°C, con cielos principalmente nubosos, chubascos a partir de las 20:00 horas en compañía de un viento moderado que podría llegar hasta 48 km/h.

En Irapuato se prevén temperaturas desde 17°C a 34°C, cielos mayormente nubosos, chubascos tormentosos a partir de las 17:00 horas junto con un viento moderado que podría llegar hasta 48 km/h por la noche. En Celaya se pronostican temperaturas desde los 16°C a los 33°C, cielos nublados, lluvias a partir de las 17:00 horas junto con un viento moderado que podrá llegar hasta los 41 km/h.

En Salamanca las temperaturas se anticipan entre 17°C y 34°C, con cielos mayormente nubosos, chubascos tormentosos a partir de las 17:00 horas junto con un viento moderado de 46 km/h. En San Miguel de Allende las temperaturas oscilarán entre 15°C y 32°C, cielos principalmente nubosos, chubascos tormentosos por las 20:00 horas juntos con un viento de 49 km/h por la tarde.

En Silao se pronostican temperaturas de 17°C a 33°C, con cielos parcialmente nubosos, chubascos tormentosos a partir de las 20:00 horas junto con un viento fuerte de 52 km/h. Las temperaturas mínimas se anticipan entre 15°C y 17°C, y las condiciones climáticas se deben a la corriente de chorro subtropical número 2 y la humedad del océano Pacífico





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