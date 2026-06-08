Se forma Depresión Tropical Dos-E en el Pacífico; amenaza con fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca

El SMN advierte sobre la formación de la Depresión Tropical Dos-E frente a costas de Guerrero, que podría convertirse en tormenta tropical. Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, con restricciones en Acapulco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso urgente por la formación de la Depresión Tropical Dos-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero .

Este sistema se localiza al sur del estado de Guerrero y se espera que evolucione a tormenta tropical en las próximas horas, según los pronósticos. Las autoridades advirtieron sobre un temporal de lluvias intensas, principalmente sobre las entidades de Oaxaca y Guerrero, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, especialmente en la costa y el oeste de la entidad guerrerense.

Se prevé que el sistema se desplace hacia el noreste, acercándose a las costas mexicanas en las próximas 24 a 48 horas, lo que podría generar inundaciones, deslaves y afectaciones en zonas vulnerables. En el puerto de Acapulco, Guerrero, las autoridades locales ya implementaron medidas restrictivas para salvaguardar a la población. Se restringió la movilidad en toda la ciudad y se prohibió la navegación de embarcaciones menores debido a las lluvias provocadas por el sistema.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, y tener listo un plan de emergencia familiar. En Oaxaca, se activaron los protocolos de prevención en las regiones de la Costa y Sierra Sur, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

Este fenómeno meteorológico ocurre poco después del paso de la tormenta Flossie, que también afectó las costas del Pacífico mexicano. La combinación de suelos saturados y nuevas lluvias incrementa el riesgo de deslaves y desbordamientos de ríos. El SMN mantiene una vigilancia constante sobre la evolución de la depresión tropical y exhorta a la navegación marítima a extremar precauciones.

Se espera que el sistema adquiera mayor organización durante la noche, por lo que las autoridades no descartan la declaratoria de alerta para las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca. La población debe estar atenta a los boletines meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar tragedias





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