Se inauguró una Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en Morelos

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, inauguraron una Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en el municipio indígena de Hueyapan, con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento legal a comunidades originarias de Morelos y Puebla.

Se inauguró una Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en el municipio indígena de Hueyapan , en el estado de Morelos , con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento legal a comunidades originarias de Morelos y Puebla.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, inauguraron el espacio, que busca facilitar el acceso a la justicia desde una perspectiva que reconozca la diversidad cultural, las lenguas indígenas y las formas de organización propias de los pueblos originarios. La nueva sede representa un paso importante para acercar los servicios de justicia a las comunidades indígenas y fortalecer el ejercicio de sus derechos.

El espacio también permitirá acompañar a los pueblos originarios en la protección de sus derechos humanos y en el acceso efectivo a las garantías reconocidas por la Constitución. La apertura de este centro es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y comunidades indígenas para fortalecer la defensa de los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos originarios





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