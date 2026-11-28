La Bodega Nacional de Arte abrió sus puertas en Chapultepec para resguardar más de 43 mil obras del INBAL, superando retrasos por filtraciones.

La Bodega Nacional de Arte se inauguró oficialmente el 14 de noviembre en la Cuarta Sección de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este proyecto, que finalmente abre sus puertas tras dos años de retraso y problemas técnicos, alberga ahora más de 43 mil obras procedentes de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL). Esta cantidad representa el 60 por ciento del acervo total de 65 mil 500 piezas que conforman la colección de arte del país.

La ceremonia de apertura se llevó a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación ni invitados externos. Solo asistió el personal del INBAL, y el acto estuvo encabezado por la subsecretaria Marina Núñez Bespalova. Para dar visibilidad al evento, la administración federal optó por transmitir el corte de listón durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando así que el público general conociera el hito.

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Historial de retrasos por filtraciones de agua

La apertura definitiva contrasta con la hoja de ruta original, ya que la fecha prevista inicialmente era 2024. Alejandra Frausto, en su momento titular de la Secretaría de Cultura, había anunciado en junio de ese año que la bodega estaría lista. Sin embargo, los plazos se fueron posponiendo sucesivamente. Alejandra de la Paz, directora del INBAL, reveló en 2025 que filtraciones de agua causadas por lluvias habían dañado oficinas dentro de la Bodega Nacional de Arte, lo que obligó a retrasar significativamente el traslado de las obras maestras a su ubicación final.

Estructura y capacidades técnicas de la instalación

Con una superficie total de 45 mil metros cuadrados, la instalación cuenta con un complejo sistema de control de temperatura y humedad diseñado para mantener las obras en condiciones óptimas de preservación. Además, el edificio integra sistemas de vigilancia y protección contra incendios. Claudia Curiel detalló durante una conferencia en Palacio Nacional que la infraestructura requiere un presupuesto anual de 120 millones de pesos para operar correctamente.

El recinto no solo funciona como un almacén, sino que alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). Según los datos presentados por la secretaria de Cultura federal, estas instalaciones triplican la superficie de los talleres de conservación, que ahora ocupan más de tres mil 400 metros cuadrados. El personal especializado dispone de 11 espacios de trabajo diseñados para la restauración y el cuidado técnico del patrimonio.

Oferta cultural y acceso al público

El público general podrá comenzar a visitar la Bodega Visitable a partir del miércoles 2 de diciembre. Este espacio exhibe 334 obras seleccionadas de los distintos acervos del INBAL. Entre las piezas destacadas se encuentran la Colección de Arte Popular reunida por Roberto Montenegro y la colección de títeres y marionetas de Rosete Aranda. También estarán presentes obras fundamentales de artistas consagrados como David Alfaro Siqueiros, el Dr. Atl, Frida Kahlo y Leonora Carrington.

La asistencia a la Bodega Visitable está programada de miércoles a domingo, con horarios de 10:00 de la mañana hasta las 06:00 de la tarde. Los visitantes podrán acceder a esta experiencia con la guía de expertos del Cencropam, quienes explicarán los procesos de resguardo. Además, la instalación incluye una galería para exposiciones temporales que se renovará cada cuatro meses, comenzando con la muestra El tacto imaginado. Esta primera exposición, curada por Rodrigo Torres, presenta 52 obras de patrimonio escultórico que cubren casi un siglo de historia del arte en México.

Para facilitar el acceso al conocimiento y la investigación, el complejo cuenta con una mediateca que pone a disposición del público 12 mil 750 publicaciones especializadas. Estos materiales cubren temas relacionados con las memorias de los museos, técnicas de conservación, restauración, arquitectura moderna y arte contemporáneo. La infraestructura también incluye un auditorio para actividades de divulgación cultural y académica, así como una tienda-librería dedicada a la venta de publicaciones y productos culturales para los visitantes.