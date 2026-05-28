Seúl se convierte en el epicentro de los juegos de pelea

El evento contó con la participación de miles de jugadores y aficionados de todo el mundo, demostrando el alto nivel competitivo de la escena internacional.

La ciudad de Seúl se convirtió en el epicentro de los juegos de pelea durante un intenso fin de semana competitivo. El evento contó con la participación de miles de jugadores y aficionados de todo el mundo.

El campeón de la edición anterior, un jugador de gran habilidad, se coronó campeón tras derrotar a su oponente en la final. Su precisión y control durante el torneo lo convirtieron en uno de los nombres más comentados del evento.

Además, otros jugadores destacaron por su habilidad y estrategia, demostrando el alto nivel competitivo de la escena internacional. En otro evento, un jugador pakistaní se coronó campeón después de vencer a su rival en la final, demostrando el enorme nivel competitivo que la región pakistaní mantiene dentro de la franquicia de Bandai Namco. Otros jugadores también destacaron por su habilidad y estrategia, demostrando el alto nivel competitivo de la escena internacional.

En otro evento, un jugador brasileño se coronó campeón después de utilizar a su jugador favorito, Marco Rodrigues, demostrando una vez más por qué es considerado uno de los jugadores más talentosos de la FGC. Finalmente, otro jugador se colocó entre los mejores jugadores del mundo en el nuevo título de SNK, Fatal Fury: City of the Wolves, después de lograr un impresionante tercer lugar en el torneo





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