Se mantiene en 27 el número de muertos por explosión en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta que la cifra de fallecidos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa permanece en 27. Las investigaciones continúan, mientras se brinda apoyo a las víctimas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que la cifra de fallecidos a causa de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa , se mantiene en 27, según el último reporte de las 10:10 de la mañana de este domingo. La actualización confirma la información proporcionada la noche anterior, a las 10:00 pm del sábado 20 de septiembre, donde se reportó el mismo número de decesos.

Se mantiene el número de hospitalizados en 18, mientras que 39 pacientes han sido dados de alta, lo que indica que no se registraron nuevos fallecimientos durante la madrugada del domingo. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales, incluso algunos llegaron por sus propios medios al Hospital General de Zona 53, el cual se encuentra cercano al lugar del incidente. Una niña de dos años fue trasladada a un hospital en Texas para recibir atención médica especializada. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades sanitarias y se continúa brindando apoyo a las familias afectadas. \El trágico incidente ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba aproximadamente 49,500 litros de gas LP volcó y explotó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Las primeras investigaciones sugieren que la unidad circulaba a una velocidad excesiva y, al tomar una curva de incorporación a la autopista México-Puebla, perdió el control. Este factor provocó que se impactara contra los muros de contención, primero el exterior y luego el interior, lo que resultó en la volcadura de la pipa. Durante el impacto, se generó una fisura de casi 40 centímetros en el tanque, lo que permitió la fuga de gas que se acumuló antes de incendiarse. A pesar de la formación de la nube de gas, automovilistas y peatones continuaron circulando por la zona, lo que agravó la situación. Al encenderse la nube de gas, la explosión se extendió por aproximadamente 180 metros, causando muertes instantáneas. Las autoridades han abierto carpetas de investigación para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo el posible incumplimiento de las normativas de seguridad en el transporte de materiales peligrosos en la capital. \Además de la investigación sobre la velocidad y las posibles fallas de seguridad, se ha analizado la posibilidad de que los baches en la vía hayan contribuido al accidente, aunque esta versión ha sido desmentida por el Gobierno de la Ciudad de México. Recientemente, se ha publicado un nuevo video que muestra a la pipa de gas circulando a una velocidad aparentemente normal, lo cual contradice las versiones iniciales de las autoridades. Esto ha generado controversia y ha intensificado las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Las autoridades han abierto carpetas de investigación por homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad. Se ha establecido un Comité de Solidaridad para coordinar la ayuda a las víctimas y sus familias, brindando apoyo económico, psicológico y social. La Ciudad de México se mantiene en estado de alerta y continúa trabajando para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y prevenir futuros incidentes de esta magnitud





