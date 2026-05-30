Se prevé la formación de un posible ciclón tropical en el suroeste de Baja California Sur

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional vigilan una zona de inestabilidad que podría convertirse en el primer ciclón del año, lo que podría acarrear lluvias en territorio mexicano.

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigilan una zona de inestabilidad que podría convertirse en el primer ciclón del año, lo que podría acarrear lluvias en territorio mexicano.

De acuerdo con la información más reciente disponible, se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Baja California Sur, cuya probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días es de 80 por ciento. En caso de alcanzar las condiciones correctas, este fenómeno meteorológico podría convertirse en el primer ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes de 2026 y sería conocido como Amanda, de acuerdo con la lista publicada por las autoridades climatológicas mexicanas en días pasados.

Con corte a las 17:38 horas del viernes 29 de mayo, se informó que, aunque la probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días incrementó hasta un 80%, la posible zona de baja presión no afectará a las costas de México. Hasta el momento de edición de esta nota, no existe ningún aviso de ciclón tropical activo. Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Baja California.

La tarde de este viernes incrementó a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días





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