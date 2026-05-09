Se realizan tareas de control de mosquitos en una zona alargada de la ciudad

La medida, que incluye la termonebulización para atacar al insecto adulto y el uso de larvicida para atacar a los huevos y larvas, está siendo llevada a cabo por personal de la Secretaría de Salud y será reforzada a fin de mantener el control del mosquito en la zona afectada.

Además, se realizará una termonebulización para atacar al insecto adulto y disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por vector. El especialista detalló que se utilizarán más de ocho litros de larvicida debido a la amplitud de la zona afectada , que incluye tanto áreas habitadas como terrenos baldíos con abundante maleza.

Las acciones abarcarán un perímetro aproximado de 500 metros alrededor de la colonia, con el propósito de contener la propagación del insecto y prevenir nuevos criaderos tras las lluvias recientes. Bas Gutiérrez adelantó que las labores podrían reforzarse nuevamente en una semana, dependiendo de las condiciones climatológicas, para mantener el control del mosquito en el sector





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Mosquitos Control Epidemias Jornada Zona Afectada

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