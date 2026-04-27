Se suspende la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó las restricciones de la contingencia ambiental tras una mejora en la calidad del aire. Sin embargo, se mantienen recomendaciones para reducir la contaminación durante la semana.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) anunció que la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México ha sido suspendida.

Esto significa que el Programa Hoy No Circula volverá a aplicarse de manera normal a partir del lunes 27 de abril. La decisión de levantar las restricciones se tomó a partir de las 19:00 horas, luego de que las condiciones meteorológicas mejoraron significativamente durante el domingo. El aumento de la humedad en el ambiente y la presencia de nubes redujeron la radiación solar, lo que limitó los procesos fotoquímicos que generan ozono.

Según la Came, desde las 18:00 horas se registraron concentraciones de ozono por debajo de los niveles permitidos en todas las estaciones de monitoreo. Sin embargo, las autoridades advierten que durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo se esperan condiciones atmosféricas estables, con vientos débiles y temperaturas superiores a los 30 °C, lo que podría propiciar un aumento en los niveles de contaminación.

Por ello, se recomienda a la población tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes, como disminuir el uso de vehículos automotores, mantenerlos en buen estado y recargar gasolina en horarios específicos. También se sugiere evitar el uso de productos químicos como aromatizantes, aerosoles y solventes, así como reducir el consumo de gas doméstico. La contingencia ambiental se declaró el sábado 25 de abril debido a los altos niveles de ozono detectados cerca de las 14:00 horas.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que la intensa radiación solar y las altas temperaturas, asociadas al inicio de una onda de calor, limitaron la ventilación atmosférica y provocaron la acumulación de precursores de ozono. Esto llevó a que la calidad del aire se clasificara como 'Muy Mala'.

Durante el lunes 27 de abril, los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y hologramas 1 y 2 no circularán como parte del Programa Hoy No Circula





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