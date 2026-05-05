Sebastián Cáceres enfrenta una posible baja en cuartos de final tras graves lesiones

El defensor del América, Sebastián Cáceres, sufre una conmoción cerebral, fractura en el arco cigomático y trauma ocular, lo que podría alejarlo del siguiente partido de cuartos de final. Además, se destacan otros temas deportivos como la frase memorable de Eduardo Lamazón y las ambiciones de Tigres.

El defensor del América , Sebastián Cáceres , podría perderse el siguiente partido de cuartos de final debido a las graves lesiones sufridas en el encuentro del domingo contra Pumas.

El jugador uruguayo presentó una conmoción cerebral, una fractura en el arco cigomático y un trauma ocular tras recibir un golpe directo en la cara. Según informó el club, Cáceres fue evaluado por médicos de tres especialidades diferentes, quienes realizaron una valoración integral de su estado. El incidente ocurrió en el segundo tiempo del partido de ida de cuartos de final, que terminó en un empate 3-3.

Cáceres, de 26 años, es un pilar indiscutible en la defensa del América, equipo con el que ha ganado tres títulos de liga. Además, es un habitual en las convocatorias de la selección uruguaya, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, con miras a la participación en el Mundial 2026. El jugador fue retirado del estadio en un carrito de emergencias tras ser evaluado por el protocolo de conmoción.

Mientras tanto, en otro frente deportivo, la frase icónica de Eduardo Lamazón en el boxeo de TV Azteca sigue siendo recordada por los aficionados. Por otro lado, Guido Pizarro, jugador de Tigres, reitera que el objetivo del equipo es pelear por ambos títulos esta temporada. Vamos a buscar lo máximo, declaró el mediocampista, quien busca consolidar a Tigres como uno de los equipos más competitivos del torneo





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