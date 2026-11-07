Sebastián Lelio fallece a los 52 años en Santiago: La verdad sobre el cineasta galardonado con el Óscar

El director chileno Sebastián Lelio murió este 6 de noviembre de 2026 en su domicilio en Santiago. La familia confirma el fallecimiento por motivos de salud y las autoridades investigan las causas.

El mundo del cine internacional ha recibido la dolorosa noticia del fallecimiento del destacado cineasta chileno Sebastián Lelio, ocurrido este viernes 6 de noviembre de 2026. El director, guionista y productor de 52 años perdió la vida en su residencia ubicada en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Muerte Confirmada por Salud y Investigación

Su pareja, la actriz Amalia Kassai, hizo pública la triste nueva a través de un mensaje en el que expresaba el profundo duelo familiar y solicitaba respeto por la privacidad en este momento difícil. El texto oficial indicaba que el fallecimiento se debió a motivos de salud, aunque no se especificó ninguna enfermedad concreta ni diagnóstico médico detallado. Las autoridades chilenas, mediante la Fiscalía Metropolitana Oriente, iniciaron inmediatamente diligencias en el lugar del deceso.

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La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile asumió las investigaciones pertinentes para determinar el contexto exacto de los hechos. Hasta la fecha, las entidades oficiales no han revelado ninguna causa específica de muerte ni han descartado o confirmado hipótesis particulares. Esta situación ha generado una intensa expectación en los medios de comunicación y entre los seguidores del artista, quienes aguardan los resultados forenses.

Trayectoria Internacional y Premios Óscar

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, pero se trasladó a Chile con apenas dos años de edad, consolidándose como una de las figuras más relevantes del cine chileno contemporáneo. Tras estudiar periodismo brevemente, ingresó a la Escuela de Cine de Chile para formarse como realizador, un camino que lo llevaría a la cima de la industria audiovisual global. Su reconocimiento internacional alcanzó un hito clave en 2013 con la película 'Gloria', protagonizada por Paulina García, la cual obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

No obstante, su consagración definitiva llegó en 2018 con 'Una mujer fantástica', película que ganó el Óscar a Mejor Película Internacional, categoría conocida en aquel entonces como Mejor Película de Habla No Inglesa. La cinta, protagonizada por Daniela Vega, narra la historia de Marina, una mujer transgénero que enfrenta la muerte de su pareja y los prejuicios de su entorno. Este premio representó el segundo Óscar para Chile y posicionó a Lelio como un referente indiscutible del cine latinoamericano.

Producciones Recientes y Legado Cinematográfico

La filmografía del director incluye títulos de gran impacto como 'Desobediencia' (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; 'Gloria Bell' (2018), con Julianne Moore; y 'El prodigio' (2022), con Florence Pugh. Su última obra presentada públicamente fue 'La ola', estrenada en el Festival de Cannes de 2025, lo que demuestra su actividad constante en los circuitos de alta demanda artística. En el momento de su fallecimiento, Lelio se encontraba trabajando en la adaptación cinematográfica de la novela 'Poeta chileno', del escritor Alejandro Zambra.

La comunidad cinematográfica global está de luto ante la pérdida de un talento extraordinario que supo combinar la sensibilidad narrativa con una mirada crítica y innovadora. Las autoridades chilenas continúan con sus protocolos de investigación, mientras la familia y el entorno profesional de Sebastián Lelio procesan su partida prematura. Se espera que, conforme avanzuen las investigaciones, se brinden más detalles sobre el estado de salud del director en sus últimos días.