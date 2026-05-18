Sebastián Sarabia, padre de Celaya, no ve a sus hijos tras ser llevados a Alemania por su exesposa

Sebastián Sarabia, padre de Celaya, denunció que en ambas naciones hay un claro favoritismo de las leyes hacia las mujeres en este tipo de casos. Explica que a mediados de 2024 se divorció de su esposa y en el divorcio llegaron a un acuerdo de que seguiría viendo a sus hijos y seguiría aportando para su manutención. Sin embargo, después de un tiempo Johanna le dijo que no se veía a sus hijos porque estaban en otra actividad y luego desaparecieron de la casa. Sebastián trató de investigar y nadie en la familia le contestó llamadas.

Desde noviembre de 2024, un padre de Celaya no ve a sus hijos tras ser llevados a Alemania por su exesposa; pelea el caso en tribunales, logró sustravar a sus dos hijos del país y llevárselos a Europa sin consentimiento del padre de los niños, un conflicto de pareja que se pelea a nivel internacional.

Humberto Sarabia, el padre, denunció que en ambas naciones hay un claro favoritismo de las leyes hacia las mujeres en este tipo de casos. Explica que a mediados de 2024 se divorció de su esposa Johanna, pero en el divorcio llegaron a un acuerdo de que seguiría viendo a sus hijos y seguiría aportando para su manutención.

Por ende, Humberto cumplía todos los días al llevarlos a la escuela, trasladarlos a alguna actividad deportiva e incluso en la noche para estar con ellos un rato antes de dormir. Sin embargo, a mediados de noviembre de 2024, la mujer un día le pidió que no fuera porque dijo que los niños se encontraban en la ciudad de en otra actividad.

Ya por la noche, al tratar de visitarlos, Johanna le dijo que ya no llegara porque los niños estaban dormidos e incluso le mandó una foto. Pero al día siguiente, al ir por ellos para llevarlos a la escuela, el hombre no encontró a nadie en la casa. Fue entonces que empezó a tratar de investigar y nadie en la familia le contestaba llamadas.

Fue luego de un buen tiempo y a través de un tercero que se enteró de que Johanna pidió apoyo de la embajada de su país y, con ayuda diplomática, logró sacar a los hijos y llevarlos a la ciudad de Hamm. para poder llevar el caso antes de que prescribiera y así fue citado a una audiencia en Alemania en diciembre del año pasado, pero fue detenido en el propio aeropuerto a su llegada, retención de 24 horas y después deportado sin tener su oportunidad de poder argumentar y contradecir a su exesposa. Desde noviembre de 2024, un padre de Celaya no ve a sus hijos tras ser llevados a Alemania por su exesposa; pelea el caso en tribunales.

'Ya el juez determinó que sí fue una sustracción ilícita, pero ella está argumentando que yo pertenezco a una organización criminal y que alguien le había dicho que yo la quería borrar del mapa '





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