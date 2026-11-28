La SEBIEN de la Ciudad de México desplegó brigadas del IAPP para entregar comida caliente y cobijas, sumando 63,600 atenciones ante el descenso térmico.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social ( SEBIEN) de la Ciudad de México ha activado un operativo integral para proteger a la población en situación de calle y grupos vulnerables frente a las bajas temperaturas registradas desde el fin de semana. Esta dependencia estatal ejecuta acciones de asistencia directa diseñadas para garantizar el bienestar físico y el ejercicio de derechos fundamentales de quienes se encuentran en mayor riesgo durante el frío.

Respuesta institucional ante el descenso térmico

El Gobierno de la Ciudad de México ordenó la implementación de programas de apoyo específicos como medida de respuesta institucional inmediata. El despliegue busca atender las necesidades urgentes derivadas de la climatología adversa, priorizando la salud y la supervivencia de los ciudadanos más desfavorecidos.

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Brigadas del IAPP entregan alimentos y cobijas

Las brigadas del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) han desplegado puntos de atención en distintas calles para distribuir asistencia directamente. Diariamente, estas unidades entregan alrededor de mil raciones de comida caliente a los beneficiarios, además de proporcionar 50 cobijas para resguardarse del clima.

SEBIEN suma 63,600 atenciones médicas y logísticas

Hasta el momento, la SEBIEN ha reportado un total acumulado de 63,600 atenciones otorgadas a personas en situación de calle. Estos servicios incluyen no solo la distribución de kits de invierno y alimentos, sino también atención médica básica y orientación sobre los recursos disponibles en la capital.

Orientación sobre servicios públicos y derechos

Las acciones de las brigadas complementan la entrega de insumos con sesiones de información vital sobre los servicios que ofrece la SEBIEN. Se busca que la población vulnerable conozca sus derechos y las rutas de acceso a programas de vivienda, salud y apoyo económico a largo plazo.

Ningún ciudadano queda atrás en la gestión pública

La autoridad capitalina reitera su compromiso de cuidar a quienes más lo necesitan mediante este trabajo territorial constante. La meta es asegurar que nadie se quede sin atención básica durante las olas de frío, manteniendo la presencia activa en las calles más afectadas.