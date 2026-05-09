Sebin y Sedena resuelven medidas cautelares por violencia política de género y ordenan eliminación y modificación de contenido

Las autoridades electorales ordenaron a un portal de Facebook del municipio de Ensenada retirar y modificar contenido por considerar presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, contra la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz. La publicación del video de hace años de Agatón con Reyes Ledezma mencionaba una considerable suma de dinero rumbo a un evento público y se cuestionaba su fuente de origen.

Las medidas cautelares fueron resueltas contra el medio 'Informe Ensenada C.V.

' por una publicación en Facebook de un video de la alcaldesa Claudia Agatón con el exdiputado Armando Reyes en un filtro de seguridad de Sedena, donde cuestionaban la cantidad de dinero que llevaban rumbo a un evento público. Según el expediente IEEBC/UTCE/PES/07/2026, se citaron presuntos actos de violencia política contra las mujeres, en razón de género, contra la alcaldesa Claudia Agatón. La publicación supusamente vulneraba su esfera privada y familiar.

Según la resolución, la autoridad electoral señaló que las expresiones incluían elementos relacionados con estereotipos y roles de género, y que han un impacto diferenciado y desproporcional en las mujeres. El IEEBC impuso sanciones a ambos, ordenó la retirada y modificación del contenido. La parte demandada es el administrador de la página, César 'N'. Según los datos oficiales, el exalcalde de San Juan Lajarcia, Oaxaca, también enfrenta cargos por violencia política de género.

En atención a medios locales, Agatón Muñiz recordó su experiencia como primera mujer en interponer una demanda en contra del IEEBC por violencia política, y señaló que se trata de una batalla por igualar condiciones y respectarse en política. Javier Bolaños renunció a la Ceagua para buscar la candidatura de Morena en Cuernavaca, mientras que el Banco del Bienestar mantiene la dispersión de pagos del bimestre mayo-junio 2026 para mujeres beneficiarias de Mujeres Bienestar en todo el país.

Además de las denuncias relacionadas con la violencia política de género, se vinculó a proceso a Reyes Ledezma por los cargos mencionados anteriormente. Los indicadores económicos mencionan que estas medidas cautelares y el resto del contexto del documento afecta laDefensa Naciona





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