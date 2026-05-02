Sección 22 del SNTE consulta a sus bases para huelga nacional; exigen reforma al ISSSTE

El magisterio oaxaqueño votará sobre la fecha para iniciar una huelga nacional en demanda de una reforma a la ley del ISSSTE. Anuncian movilizaciones durante el Mundial de Fútbol 2026. Además, noticias sobre investigaciones a exfuncionarios y operativos contra el narcotráfico.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) en Oaxaca ha anunciado un proceso de consulta a sus bases para determinar la fecha de inicio de una huelga nacional.

Esta decisión surge como respuesta a la falta de avances significativos en la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, una demanda central para el magisterio oaxaqueño. La consulta se llevará a cabo del 4 al 12 de mayo, y los resultados serán presentados y discutidos en la asamblea estatal del próximo viernes 15 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día del Maestro.

El magisterio ha manifestado su intención de movilizarse durante la apertura del Mundial de Fútbol 2026, específicamente durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, como una forma de visibilizar sus demandas y ejercer presión sobre las autoridades. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha declarado abiertamente su intención de boicotear la jornada futbolera, considerando que es una oportunidad para llamar la atención sobre su problemática.

Durante el paro indefinido, se planea que el 80 por ciento de los miembros de la Sección 22 se concentren en la capital de Oaxaca, mientras que el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México para realizar movilizaciones a nivel nacional. Esta estrategia busca maximizar el impacto de la protesta y asegurar que sus voces sean escuchadas por el gobierno federal.

La situación se complica aún más por la falta de respuesta concreta por parte del gobierno estatal al pliego petitorio entregado recientemente por el magisterio. La asamblea estatal del 15 de mayo será crucial para determinar los próximos pasos a seguir, dependiendo de las respuestas recibidas. Paralelamente a las tensiones en Oaxaca, se han presentado otros acontecimientos relevantes en el ámbito político y judicial nacional.

El senador Enrique Inzunza ha rechazado la posibilidad de solicitar una licencia en el Senado, afirmando que solo acudirá ante las autoridades si se le solicita formalmente. Este anuncio se produce en un contexto de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. La situación de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, también ha generado debate en torno a su fuero constitucional tras solicitar una licencia a su cargo.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha explicado las implicaciones legales de esta decisión, aclarando si Rocha Moya puede ser detenido o no. La designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa, tras la licencia de Rocha Moya, ha llamado la atención, especialmente después de que el exgobernador se refiriera a ella como 'meserita'. Las autoridades de Estados Unidos están investigando los bienes de Rocha Moya y otros acusados, con la posibilidad de decomisar inmuebles o ganancias económicas obtenidas de manera ilícita.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha exigido una alerta migratoria para Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, con el objetivo de evitar que puedan huir del país ante las investigaciones en su contra. Estas acciones reflejan la creciente presión sobre los funcionarios acusados de corrupción y la determinación de las autoridades de llevarlos ante la justicia.

En otro orden de cosas, la Secretaría de Marina ha informado sobre la erradicación de nueve plantíos de marihuana en un cerro de Baja California, los cuales están vinculados a una red criminal que opera en San Quintín. Esta operación forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales que operan en el país.

La destrucción de estos plantíos representa un golpe significativo para la producción y distribución de drogas en la región. La coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad es fundamental para lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. La situación en Oaxaca, con la posible huelga del magisterio, se suma a un panorama nacional complejo, marcado por la corrupción, la impunidad y la violencia.

La resolución de estas problemáticas requiere de un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas, así como de un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad civil juega un papel crucial en la exigencia de justicia y en la promoción de una cultura de legalidad. El seguimiento de estos acontecimientos es fundamental para comprender los desafíos que enfrenta México y para construir un futuro más justo y equitativo para todos sus ciudadanos.

La cobertura mediática de estos temas debe ser objetiva y rigurosa, con el fin de informar a la población de manera precisa y completa





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